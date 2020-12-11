Конституційний суд відреагував на критику Венеційської комісії

У КСУ наголосили, що органи Ради Європи не дійшли висновку про необхідність зміни складу суддів

«Зауваження вивчаються для врахування у подальшому», заявили у КСУ

У Конституційному суді України (КСУ) заявили, що вивчають висновок Венеційської комісії щодо кризи в КСУ.

Про це повідомляє пресслужба суду у Facebook.

«Висновок містить низку критичних зауважень до вказаного рішення, зокрема, щодо аргументації в мотивувальній частині, порядку вирішення конфлікту інтересів по заявленим відводам суддів, можливих наслідків щодо прийнятого законодавства по боротьбі з корупцією та інших питань. Усі вони вивчаються суддями Конституційного суду України для врахування при подальшому напрацюванні рішень», – заявив суд.

У КСУ наголосили, що органи Ради Європи не дійшли висновку про необхідність зміни складу суддів.

Нагадаємо, 10 грудня Венеційська комісія озвучила нові рекомендації щодо конституційної кризи. Зокрема, комісія радить Україні змінити закон про Конституційний суд.

Раніше Венеційська комісія разом з Генеральним управлінням з прав людини і верховенства права (DGI) Ради Європи оприлюднили Терміновий спільний висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням Конституційного Суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня.

Венеційська комісія своїм висновком визнала, що рішення Конституційного суду від 27 жовтня «не має чіткої аргументації і твердої основи в міжнародному праві».

Зазначимо, у Зеленського задоволені першим висновком Венеційської комісії щодо Конституційного суду.

Також Конституційний суд відреагував на висновки Венеційської комісії.

Як відомо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.