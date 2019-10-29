Рада ухвалила закон про посилення охорони державного кордону



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Закон розроблено з метою створення належних умов для інженерно-технічного облаштування державного кордону України із суміжними державами, насамперед із РФ

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону». За прийняття законопроєкту №0905 в цілому проголосували 288 депутатів при мінімально необхідних 226.

Зокрема, військовим частинам прикордонної служби в межах прикордонної смуги надаються земельні ділянки шириною від 30 до 50 метрів з метою забезпечення дотримання режиму кордону.

Смуга буде використовуватися для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.

Службу буде звільнено від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Закон розроблено з метою створення належних умов для інженерно-технічного облаштування державного кордону України із суміжними державами, насамперед із Російською Федерацією.

Водночас документ має на меті забезпечення виконання Державною прикордонною службою України завдань з охорони та захисту державного кордону шляхом нормативно-правового визначення розмірів земельних ділянок, які надаються органам Державної прикордонної служби України для будівництва та утримання інженерно-технічних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об’єктів прикордонної інфраструктури.

Закон визначає, щоб у постійне користування ДПСУ надавалися земельні ділянки завширшки 30-50 метрів уздовж усієї лінії державного кордону, а також звільнити ці органи від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Актуальність цього закону полягає в тому, що жодним нормативно-правовим актом не визначено розмір земельних ділянок, які надаються військовим частинам Державної прикордонної служби України для створення прикордонної інфраструктури на державному кордоні.

На українсько-російському, українсько-білоруському, українсько-молдавському кордонах є земельні ділянки, які значаться у власності сільськогосподарських підприємств (а в окремих випадках - й інші ділянки), які розпайовані фактично по лінії державного кордону та на них уже оформлено право власності без урахування статті 3 закону «Про використання земель оборони», за якою вздовж державного кордону України встановлюється прикордонна смуга, в межах якої діє особливий режим використання земель.

У разі ухвалення закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.