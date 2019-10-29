Рада планує встановити обмеження на виробництво і розповсюдження мийних засобів з фосфатами



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Для виробників, імпортерів і торгових мереж, які ввозять, виробляють і реалізують мийні засоби, що містять фосфати і/або поверхнево-активні речовини, пропонується ввести екологічний збір

Для виробників, імпортерів, торгових мереж і суб'єктів роздрібної торгівлі, які ввозять, виробляють і реалізують мийні засоби, що містять фосфати і/або поверхнево-активні речовини для мийних засобів, пропонується ввести екологічний збір.

Верховна Рада має намір поетапно ввести обмеження на виробництво, використання та поширення мийних засобів, що містять фосфати, аніонні поверхнево-активні речовини та містять хлор.

За прийняття відповідного законопроєкту №1170 за основу проголосувало 240 депутатів за 226 необхідних.

Згідно з положеннями документа, з 1 січня 2020 року пропонується заборонити виробництво, використання та поширення на території України мийних засобів з масовою часткою фосфатів понад 5% від маси мийного засобу, з 1 січня 2021 року - заборонити виробництво, використання та поширення мийних засобів з масовою часткою фосфатів понад 0,2%.

З 1 січня 2020 року запроваджується заборона на виробництво, використання та поширення на території України мийних засобів, до складу яких входять хлор і хлорорганічні сполуки, з 1 січня 2021 року - на виробництво, використання та поширення мийних засобів з масовою часткою аніонних поверхнево-активних речовин понад 3,0%.

Для виробників, імпортерів, торгових мереж і суб'єктів роздрібної торгівлі, які ввозять, виробляють і реалізують мийні засоби, що містять фосфати і/або поверхнево-активні речовини для мийних засобів, пропонується ввести екологічний збір.

Переробка та утилізація такої нереалізованої продукції має здійснюватися за рахунок власників, виробників й імпортерів зазначених товарів.

Водночас для стимулювання розробок у сфері мийних засобів пропонується ввести пільгову систему кредитування і надання пільг зі зменшення податків.

Згідно з висновком комітету Ради з питань екологічної політики та природокористування, потребують коригування запропоновані проектом терміни заборони ввезення, виробництва, використання та поширення мийних засобів та вимоги до змісту фосфатів та інших сполук в мийних засобах відповідно до регламенту Європейського Союзу №648/2004.

На сьогодні вимоги до мийних засобів і поверхнево-активних речовин, що входять до їхнього складу, визначаються технічним регламентом мийних засобів.

Нагадаємо, у 2013 році Кабмін передав до Верховної Ради законопроєкт, що передбачає поетапне введення протягом семи років заборони на виробництво, імпорт і реалізацію в Україні синтетичних мийних засобів та товарів побутової хімії, до складу якої входять фосфати.

Законопроєктом пропонувалося ввести обмеження на вміст фосфатів у синтетичних мийних засобах і товарах побутової хімії: з 2014 року - на 17%; з 2016 року - на 10%; з 2019 року - на 5% і з 2021 року - на 0,7%.

Джерело: Українські новини