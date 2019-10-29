Рада ухвалила закон про заборону «закритих» пляжів



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Парламент заборонив огороджувати прибережні зони і ввів штраф до 17 тис. грн за обмеження доступу до водойм

Верховна Рада заборонила огороджувати прибережні зони і ввела штраф до 17 тис. грн за обмеження доступу громадян до водойм.

За прийняття законопроєкту №0869 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування» в цілому проголосували 314 депутатів за мінімально необхідних 226.

Документом передбачено, що за обмеження доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів і островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм і островів для загального водокористування, крім випадків, передбачених законом, буде накладатися штраф на громадян від 3 400 грн до 6 800 грн (від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) і на посадових осіб - від 6 800 гривень до 11 900 грн (від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення тягне за собою накладення штрафу на громадян від 6 800 грн до 11 900 грн і на посадових осіб - від 11 900 грн до 17 000 грн.

При цьому обмеження доступу громадян будь-яким способом (у тому числі шляхом влаштування огороджень або інших конструкцій) до узбережжя водних об'єктів на прибережних земельних ділянках, які перебувають у користуванні юридичних або фізичних осіб, а також стягування за нього плати є підставою для припинення права користування земельними ділянками прибережних захисних смуг за рішенням суду.

Передбачено, що в прибережних захисних смугах забороняються огородження або інші конструкції, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм і островів, крім випадків, передбачених законом.

Такі огородження або інші конструкції демонтуються їх власниками протягом 10 днів після отримання письмової вимоги місцевої державної адміністрації або виконавчого органу сільської, селищної або міської ради.

Огородження, встановлені до набрання законом чинності, демонтуються протягом трьох місяців із дня набрання ним чинності.

Закон набирає чинності наступного дня після опублікування і вводиться в дію через три місяці після дня вступу в силу.

Нагадаємо, законопроєкт № 0869 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування» був ухвалений у першому читанні Верховною Радою VIII скликання ще у 2015 році.