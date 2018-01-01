Радбез ООН у понеділок обговорить ситуацію в Сирії

Нагадаємо, 20 січня Туреччина розпочала операцію «Оливкова гілка» на півночі Сирії, а 21 січня турецькі війська почали наземний наступ. У YPG повідомили, що внаслідок авіаударів турецьких літаків вже загинули 10 людей.

14 січня стало відомо про те, що міжнародна коаліція під проводом Сполучених Штатів Америки розпочала тренування близько 30 тисяч бійців «Демократичних сил Сирії» (SDF), до складу яких входять загони YPG, які мають охороняти державний кордон Сирії. Туреччина висловила своє обурення. В Пентагоні повідомили, що допомога у навчанні бійців спрямована на захист місцевого населення.

Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої «Робітничої партії Курдинстану», з якою турецька влада веде боротьбу всередині країни. Вона вбачає загрозу в потужній присутності YPG поблизу своїх кордонів.