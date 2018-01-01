Радбез ООН у понеділок обговорить ситуацію в Сирії
- Вчора, 23:17
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Внаслідок авіаударів турецьких літаків вже загинули 10 людей
Про це повідомив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан в Twitter.
«РБ ООН збереться в понеділок на консультації щодо ситуації в Сирії. Франція, серед іншого, підкреслить важливість забезпечити доступ до гуманітарної допомоги», - зазначив він.
Нагадаємо, 20 січня Туреччина розпочала операцію «Оливкова гілка» на півночі Сирії, а 21 січня турецькі війська почали наземний наступ. У YPG повідомили, що внаслідок авіаударів турецьких літаків вже загинули 10 людей.
14 січня стало відомо про те, що міжнародна коаліція під проводом Сполучених Штатів Америки розпочала тренування близько 30 тисяч бійців «Демократичних сил Сирії» (SDF), до складу яких входять загони YPG, які мають охороняти державний кордон Сирії. Туреччина висловила своє обурення. В Пентагоні повідомили, що допомога у навчанні бійців спрямована на захист місцевого населення.
Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої «Робітничої партії Курдинстану», з якою турецька влада веде боротьбу всередині країни. Вона вбачає загрозу в потужній присутності YPG поблизу своїх кордонів.