Зеленський призначив керівника телеканалу СТБ Бородянського своїм радником



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Керівник холдингу StarLightMedia та телеканалу СТБ Володимир Бородянський Фото: УНІАН

Відповідний указ з'явився у понеділок, 29 липня

Президент України Володимир Зеленський призначив керівника холдингу StarLightMedia та телеканалу СТБ Володимира Бородянського своїм позаштатним радником. Про це йдеться в указі глави держави №557 від 29 липня.

«Призначити Бородянського Володимира Володимировича радником президента України (поза штатом)», - йдеться в указі.

Бородянський народився 15 січня 1974 року в м. Новий Розділ, Львівська область. 1997 року здобув освіту в Київському національному економічному університеті за спеціальністю «Фінанси і кредит».

Від 1998 року Бородянський працював комерційним директором газети «Московський комсомолець в Україні». 2000 року обійняв пост керівника відділу управління медіаактивами «Альфа-банку». На цій посаді відповідав за реалізацію таких бізнес-проектів, як «Новий канал», «Наше радіо», «Московський комсомолець в Україні». З 2004 року Бородянський є генеральним директором телеканалу СТБ, а з березня 2012 року - очолює медіа групу StarLightMedia.