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    Економіка та фінанси

    Мінфін продав рекордний обсяг держоблігацій

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    Мінфін здійснив рекордне залучення коштів, запропонувавши 9 видів цінних паперів на аукціонах облігацій внутрішньої державної позики - Мінфін продав рекордний обсяг держоблігацій
    Мінфін здійснив рекордне залучення коштів, запропонувавши 9 видів цінних паперів на аукціонах облігацій внутрішньої державної позики

    На аукціонах продали дев'ять випусків держоблігацій - сім у гривнях, один - в євро, і ще один - доларовий

    Мінфін продав держоблігацій на суму 51,44 мільярда гривень на ринку внутрішніх запозичень - це рекордний обсяг за всю історію.

    Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Зокрема, на аукціонах було запропоновано дев'ять випусків держоблігацій: сім в національній валюті, один - в євро і один – доларовий.

    Від продажу гривневих облігацій залучили 42,1 мільярда гривень. Терміни та середньозважені ставки прибутковості були такими:

    • 3 місяці за ставкою 10%;
    • 6 місяців за ставкою 10,5%;
    • 7 місяців за ставкою 10,75%;
    • 1 рік за ставкою 11,56%;
    • 1,5 року за ставкою 11,7%;
    • 3 роки за ставкою 11,98%;
    • 5 років за ставкою 12,18%.

    В свою чергу, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено $266 млн та 56,7 млн євро.

    Середньозважена ставка дохідності за ОВДП в доларах США склала 3,8%, а в євро – 2,5%. За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 51 439 млн грн.

    Нагадаємо, що Мінфін продав держоблігацій на 16,8 млрд грн.

    На початку листопада повідомлялося, що Мінфін продав держоблігацій ще майже на 2 млрд грн.

    15 вересня Мінфін продав на аукціоні держоблігацій на 6 мільярдів гривень.

    На аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) 29 вересня Мінфін України залучив до держбюджету 2,035 млрд грн.

    Теги: Мінфін гроші аукціон облігація
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