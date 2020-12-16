Мінфін продав рекордний обсяг держоблігацій

На аукціонах продали дев'ять випусків держоблігацій - сім у гривнях, один - в євро, і ще один - доларовий

Мінфін продав держоблігацій на суму 51,44 мільярда гривень на ринку внутрішніх запозичень - це рекордний обсяг за всю історію.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема, на аукціонах було запропоновано дев'ять випусків держоблігацій: сім в національній валюті, один - в євро і один – доларовий.

Від продажу гривневих облігацій залучили 42,1 мільярда гривень. Терміни та середньозважені ставки прибутковості були такими:

3 місяці за ставкою 10%;

6 місяців за ставкою 10,5%;

7 місяців за ставкою 10,75%;

1 рік за ставкою 11,56%;

1,5 року за ставкою 11,7%;

3 роки за ставкою 11,98%;

5 років за ставкою 12,18%.

В свою чергу, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено $266 млн та 56,7 млн євро.

Середньозважена ставка дохідності за ОВДП в доларах США склала 3,8%, а в євро – 2,5%. За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 51 439 млн грн.

Нагадаємо, що Мінфін продав держоблігацій на 16,8 млрд грн.

На початку листопада повідомлялося, що Мінфін продав держоблігацій ще майже на 2 млрд грн.

15 вересня Мінфін продав на аукціоні держоблігацій на 6 мільярдів гривень.

На аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) 29 вересня Мінфін України залучив до держбюджету 2,035 млрд грн.