Мінфін продав рекордний обсяг держоблігацій
На аукціонах продали дев'ять випусків держоблігацій - сім у гривнях, один - в євро, і ще один - доларовий
Мінфін продав держоблігацій на суму 51,44 мільярда гривень на ринку внутрішніх запозичень - це рекордний обсяг за всю історію.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зокрема, на аукціонах було запропоновано дев'ять випусків держоблігацій: сім в національній валюті, один - в євро і один – доларовий.
Від продажу гривневих облігацій залучили 42,1 мільярда гривень. Терміни та середньозважені ставки прибутковості були такими:
- 3 місяці за ставкою 10%;
- 6 місяців за ставкою 10,5%;
- 7 місяців за ставкою 10,75%;
- 1 рік за ставкою 11,56%;
- 1,5 року за ставкою 11,7%;
- 3 роки за ставкою 11,98%;
- 5 років за ставкою 12,18%.
В свою чергу, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено $266 млн та 56,7 млн євро.
Середньозважена ставка дохідності за ОВДП в доларах США склала 3,8%, а в євро – 2,5%. За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 51 439 млн грн.
Нагадаємо, що Мінфін продав держоблігацій на 16,8 млрд грн.
На початку листопада повідомлялося, що Мінфін продав держоблігацій ще майже на 2 млрд грн.
15 вересня Мінфін продав на аукціоні держоблігацій на 6 мільярдів гривень.
На аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) 29 вересня Мінфін України залучив до держбюджету 2,035 млрд грн.