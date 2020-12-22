Бюджет отримає 10 млрд. «Нафтогаз» заявив про звершення тривалого конфлікту

«Нафтогаз» розрахувалась з «Укрнафтою» за газ, який не був вчасно оплачений

Держава розрахувалась з «Нафтогазом» за збитки, які група отримала, коли закуповувала дорогий імпортний газ

Проблему спільних боргів між державою, «Нафтогазом» та «Укрнафтою» врегульовано. Бюджет України додатково отримав понад 10 мільярдів гривень. Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу».

У повідомленні йдеться, що держава розрахувалась з «Нафтогазом» за збитки, які група отримала, коли закуповувала дорогий імпортний газ, але була зобов’язана продавати його за регульованою ціною ПСО (яка була нижча за ринкову). Загалом така компенсація склала 32,2 млрд грн.

«З цих грошей ми сплатили податок - 6,4 млрд грн податку на прибуток. Вирішено боргові проблеми «Укрнафти». Ми розрахувались з «Укрнафтою» за газ, який не був вчасно оплачений: сплатили 12,6 млрд грн компенсації за газ 2006 року видобутку (в рамках врегулювання, передбаченого законами України 1005-ІХ та 1006-ІХ), а також купили газ майбутнього видобутку на 23,5 млрд грн, який буде поставлений в наступні кілька років», - повідомили в компанії.

Отже, із цих грошей «Укрнафта» сплатила податки. І нарешті розрахувалась з державним бюджетом за борги, штрафи та пеню:

3,3 млрд грн податку податку на прибуток за реалізований газ.

3,9 млрд грн ПДВ з суми передплати за газ.

28,9 млрд грн за прострочені податкові зобов’язання, включно із штрафами та пенею.

В результаті бюджет отримав 10,3 мільярди гривень «живих грошей».

У «Нафтогазі» наголосили, що таким чином більшість боргових проблем, що накопичувались і тягнулись роками, вирішено.

Нагадаємо, що 22 грудня у Міністерстві енергетики України відбулося представлення новопризначеного першого заступника та тимчасового виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка, під час якого він окреслив основні пріоритети в роботі галузі.

Також зазначимо, що російський монополіст «Газпром» у чотири рази збільшив замовлення додаткових транзитних потужностей через Україну на січень 2021 року в порівнянні з рівнем додаткового бронювання наприкінці 2020.