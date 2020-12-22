Мінфін продав держоблігацій на 22 млрд грн

Тижнем раніше Мінфін залучив на аукціонах ОВДП рекордні 51,44 млрд грн

Найбільше в бюджет вдалося залучити від облігацій терміном обігу один рік – 5,13 млрд грн за ставкою 10,62% річних

Міністерство фінансів в ході аукціону облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) у вівторок, 22 грудня, залучило еквівалент 22,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

В ході аукціонів міністерство запропонувало інвесторам дев'ять випусків цінних паперів у національній валюті і один – в іноземній валюті.

Найбільше в бюджет вдалося залучити від облігацій терміном обігу один рік – 5,13 млрд грн за ставкою 10,62% річних.

За найкоротшим тримісячним ОВДП вдалося залучити 1,58 млрд грн при середньозваженій ставці в 10% річних. Від розміщення паперів з терміном обігу в чотири місяці вдалося залучити 3,841 млрд грн при ставці в 10,25%.

Шестимісячні папери вдалося розмістити на 3,22 млрд грн за ставкою 10,75%. ОВДП з терміном обігу в 1,5 року Мінфін зміг розмістити на 1,509 млрд за ставкою 11,75%. За дворічним паперів в бюджет вдалося залучити 182 млн грн під 11,85% річних.

Трирічні ОВДП вдалося розмістити на 398 млн грн за середньозваженої ставкою 12% річних. Від розміщення чотирирічних паперів Мінфін залучив 300 млн грн під 12,15%. П'ятирічні ОВДП вдалося розмістити на 2,17 млрд грн під 12,25% річних.

Своєю чергою, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП до держбюджету вдалося залучити $138,5 млн. Ставка прибутковості по доларових паперів залишилася незмінною і склала 3,8%.

Нагадаємо, що тижнем раніше Мінфін залучив на аукціонах ОВДП рекордні 51,44 млрд грн від розміщення паперів в гривні, доларах і євро.