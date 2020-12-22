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    Економіка та фінанси

    Мінфін продав держоблігацій на 22 млрд грн

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    <p>Тижнем раніше&nbsp;Мінфін залучив на аукціонах ОВДП рекордні 51,44 млрд грн&nbsp;</p> - Мінфін продав держоблігацій на 22 млрд грн

    Тижнем раніше Мінфін залучив на аукціонах ОВДП рекордні 51,44 млрд грн 

    Найбільше в бюджет вдалося залучити від облігацій терміном обігу один рік – 5,13 млрд грн за ставкою 10,62% річних

    Міністерство фінансів в ході аукціону облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) у вівторок, 22 грудня, залучило еквівалент 22,2 млрд грн.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

    В ході аукціонів міністерство запропонувало інвесторам дев'ять випусків цінних паперів у національній валюті і один – в іноземній валюті.

    Найбільше в бюджет вдалося залучити від облігацій терміном обігу один рік – 5,13 млрд грн за ставкою 10,62% річних.

    За найкоротшим тримісячним ОВДП вдалося залучити 1,58 млрд грн при середньозваженій ставці в 10% річних. Від розміщення паперів з терміном обігу в чотири місяці вдалося залучити 3,841 млрд грн при ставці в 10,25%.

    Шестимісячні папери вдалося розмістити на 3,22 млрд грн за ставкою 10,75%. ОВДП з терміном обігу в 1,5 року Мінфін зміг розмістити на 1,509 млрд за ставкою 11,75%. За дворічним паперів в бюджет вдалося залучити 182 млн грн під 11,85% річних.

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    Трирічні ОВДП вдалося розмістити на 398 млн грн за середньозваженої ставкою 12% річних. Від розміщення чотирирічних паперів Мінфін залучив 300 млн грн під 12,15%. П'ятирічні ОВДП вдалося розмістити на 2,17 млрд грн під 12,25% річних.

    Своєю чергою, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП до держбюджету вдалося залучити $138,5 млн. Ставка прибутковості по доларових паперів залишилася незмінною і склала 3,8%.

    Нагадаємо, що тижнем раніше Мінфін залучив на аукціонах ОВДП рекордні 51,44 млрд грн від розміщення паперів в гривні, доларах і євро.

    Теги: Мінфін економіка бюджет Україна фінанси аукціон облігація
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