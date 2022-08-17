Обстріл Миколаєва: Окупанти пошкодили житлові будинки

Після обстрілу у Миколаєві не працювали лінії 101 та 112

Вночі 17 серпня у Миколаєві прогриміла серія потужних вибухів. Про це у своєму Telegram повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Після обстрілу у Миколаєві перестали працювати лінії 101 та 112.

«У разі потреби, телефонуйте за міськими номерами: (0512) 30 45 17, (0512) 30 45 18», – написав мер.

Згодом Сєнкевич додав, що окупанти поцілили у цивільні об'єкти міста. Пошкоджено житлові будинки.

«Є попадання у цивільні об'єкти, пошкодження житлових будинків. Подробиці не даю. Усі потрібні служби працюють на місцях. Вся інформація – вранці», – повідомив Сєнкевич.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, 15 серпня вночі російські загарбники знову обстріляли Миколаїв.

Внаслідок ворожого обстрілу отримав осколкові поранення місцевий мешканець. Пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоповерхівки, транспортні засоби, промислові об’єкти, лінії комунікації

Також ввечері 13 серпня та вночі 14 серпня вкотре обстріляли Миколаїв та область. Ворог бив по портовій інфраструктурі та житловим кварталам. Обстріли зафіксовані у Галіцинівській, Первомайській, Широківській та Березнегуватській громадах.