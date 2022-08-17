Ракетний удар по Одещині: перші деталі обстрілу

Дві ворожі ракети спричинили руйнування

У ніч на середу, 17 серпня, росіяни завдали ракетний удар по Одещині. Дві ворожі ракети спричинили руйнування. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Внаслідок влучання двох ракет сталося руйнування і спалахнули пожежі на одній із баз відпочинку та в кількох приватних будівлях неподалік.

Поранено три людини.

Раніше повідомлялося, що російські війська ракетами обстріляли Одесу.

Також вночі окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у цивільні об'єкти міста. Пошкоджено житлові будинки.

У Чорному морі корабельне угруповання ЧФ Росії продовжує тримати напоготові 2 ракетоносії з 16 «Калібрами».