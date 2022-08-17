Ракетний удар по Одещині: перші деталі обстрілу
Дві ворожі ракети спричинили руйнування
У ніч на середу, 17 серпня, росіяни завдали ракетний удар по Одещині. Дві ворожі ракети спричинили руйнування. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
Внаслідок влучання двох ракет сталося руйнування і спалахнули пожежі на одній із баз відпочинку та в кількох приватних будівлях неподалік.
Поранено три людини.
Раніше повідомлялося, що російські війська ракетами обстріляли Одесу.
Також вночі окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у цивільні об'єкти міста. Пошкоджено житлові будинки.
У Чорному морі корабельне угруповання ЧФ Росії продовжує тримати напоготові 2 ракетоносії з 16 «Калібрами».
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