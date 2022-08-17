У Миколаєві прозвучали потужні вибухи

Влада міста закликає жителів бути в укриттях

У Миколаєві вночі 17 серпня пролунали гучні вибухи, їх було чутно в різних районах міста. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

У всій області з 01:57 оголошена повітряна тривога.

Влада міста закликає жителів до закінчення повітряної тривоги залишатися в укриттях. На поточний час про пошкодження і постраждалих в результаті вибухів не повідомляється.

Додамо, що наразі у більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, 15 серпня вночі російські загарбники знову обстріляли Миколаїв.

Внаслідок ворожого обстрілу отримав осколкові поранення місцевий мешканець. Пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоповерхівки, транспортні засоби, промислові об’єкти, лінії комунікації

Також ввечері 13 серпня та вночі 14 серпня вкотре обстріляли Миколаїв та область. Ворог бив по портовій інфраструктурі та житловим кварталам. Обстріли зафіксовані у Галіцинівській, Первомайській, Широківській та Березнегуватській громадах.