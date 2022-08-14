У Миколаєві пролунала серія вибухів (відео)

У Миколаєві була чутна серія вибухів

У місті та області оголошена повітряна тривога

У Миколаєві вночі 14 серпня пролунала серія вибухів. Перші вибухи були зафіксовані о 01:55. Про це повідомляють місцеві жителі.

У соцмережах повідомляють, що пролунало кілька вибухів.

Місцеві пабліки повідомляють, що з тимчасово окупованого Херсона повідомили про запуск восьми ракет з боку Раденського полігону.

Зазначається, що вибухи пролунали за містом.

Повідомляється, що о 01:55 була оголошена повітряна тривога. До закінчення тривоги рекомендується перебувати в укриттях.

Офіційні джерела поки не повідомили більш детальної інформації про подію.

Зазначимо, що Миколаїв обстрілюють майже щодня.

Нагадаємо, 13 серпня у Миколаєві прогриміли вибухи.

«Близько 8 вечора Миколаїв обстріляли. В одному з районів ракета розірвалась біля житлового будинку. З’ясовуємо наслідки. Наразі відомо про одного пораненого», – повідомив мер міста Сєнкевич.

Додамо, 4 серпня Сєнкевич повідомив, що під ворожі обстріли близько четвертої години ранку потрапили два райони Миколаєва. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки.

Рятувальники ДСНС оприлюднили моторошні кадри наслідків обстрілу Миколаєва.