Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Миколаєві пролунала серія вибухів (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Миколаєві пролунала серія вибухів (відео)
У Миколаєві була чутна серія вибухів
фото: Новини Миколаєва

У місті та області оголошена повітряна тривога

У Миколаєві вночі 14 серпня пролунала серія вибухів. Перші вибухи були зафіксовані о 01:55. Про це повідомляють місцеві жителі.

У соцмережах повідомляють, що пролунало кілька вибухів.

Місцеві пабліки повідомляють, що з тимчасово окупованого Херсона повідомили про запуск восьми ракет з боку Раденського полігону.

Зазначається, що вибухи пролунали за містом.

Повідомляється, що о 01:55 була оголошена повітряна тривога. До закінчення тривоги рекомендується перебувати в укриттях.

Офіційні джерела поки не повідомили більш детальної інформації про подію.

Зазначимо, що Миколаїв обстрілюють майже щодня.

Нагадаємо, 13 серпня у Миколаєві прогриміли вибухи.

«Близько 8 вечора Миколаїв обстріляли. В одному з районів ракета розірвалась біля житлового будинку. З’ясовуємо наслідки. Наразі відомо про одного пораненого», – повідомив мер міста Сєнкевич.

Додамо, 4 серпня Сєнкевич повідомив, що під ворожі обстріли близько четвертої години ранку потрапили два райони Миколаєва. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки. 

Рятувальники ДСНС оприлюднили моторошні кадри наслідків обстрілу Миколаєва.

Теги: обстріл Миколаїв ДСНС

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Миколаєві пролунали вибухи: ворожі ракети влучили у приватний сектор
Окупанти обстріляли житловий сектор Миколаєва: є поранений
Вчора, 21:16
Окупанти вивозять українських дітей до Росії
Рашисти не дають вивезти більше тисячі дітей з окупованої Миколаївщини
12 серпня, 06:40
Ворожий удар по зупинці у Миколаєві: кількість жертв зросла до восьми
У Миколаєві загинув чоловік, поранений під час обстрілу окупантів
11 серпня, 00:29

Події в Україні

У Миколаєві пролунала серія вибухів (відео)
У Миколаєві пролунала серія вибухів (відео)
Вибухи на окупованій Херсонщині: є ймовірність удару по Антонівському мосту
Вибухи на окупованій Херсонщині: є ймовірність удару по Антонівському мосту
На Харківщині пролунали вибухи (відео)
На Харківщині пролунали вибухи (відео)
Окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Нікополь
Окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Нікополь
У Новій Каховці «приліт» по позиціях окупантів: детонує боєкомплект ворога (відео)
У Новій Каховці «приліт» по позиціях окупантів: детонує боєкомплект ворога (відео)
Окупанти жаліються, що в армію РФ набрали «шваль» та дітей (аудіо)
Окупанти жаліються, що в армію РФ набрали «шваль» та дітей (аудіо)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Терорист Гіркін запропонував перефарбувати Кремль у жовто-синій колір
80K
Кремль перезапускає оборонну промисловість для тривалої війни в Україні – ISW
51K
Втрати: Генштаб повідомив, де загинуло найбільше окупантів
28K
Безугла поскаржилася на волонтерів до СБУ: опозиція виступила із заявою
27K
Кремль погрожує «розширити географію спецоперації»
24K
Криворізький чиновник відпочивав в окупованому Криму та на російських курортах (фото)

Новини

З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
Вчора, 10:04
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
Вчора, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
12 серпня, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
12 серпня, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
12 серпня, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
12 серпня, 15:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту