Рашисти обстріляли дитячий табір на Харківщині (фото)

Внаслідок обстрілу у будівлях дитячого табору вилетіли вікна та двері

У ніч на 12 червня російські війська обстріляли корпуси оздоровчого табору в Чугуївському районі Харківської області. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Як зазначається у повідомленні, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено три корпуси дитячого табору. Слідчі прокурори відкрили провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

На світлинах з місця події, видно величезну вирву від бомби завглибшки кілька метрів прямо під стінами будівлі. Шибки та двері з корпусів повністю вилетіли.

Нагадаємо, нещодавно рашисти завдали потужного авіаудару по Луганщині. Постраждала школа в селі Гірське, Сєвєродонецького району. Жодних військових об'єктів у цьому районі немає.

Також повідомлялося, що російські військові обстріляли Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

Як відомо, наразі триває 109-а доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, протягом дня ЗСУ відбили атаки ворога на низці напрямків.