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  3. Рашисти обстріляли дитячий табір на Харківщині (фото)
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    Новини

    Рашисти обстріляли дитячий табір на Харківщині (фото)

    Пошкоджено три корпуси дитячого табору - Рашисти обстріляли дитячий табір на Харківщині (фото)
    Пошкоджено три корпуси дитячого табору
    фото: Харківська прокуратура

    Внаслідок обстрілу у будівлях дитячого табору вилетіли вікна та двері

    У ніч на 12 червня російські війська обстріляли корпуси оздоровчого табору в Чугуївському районі Харківської області. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

    Як зазначається у повідомленні, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено три корпуси дитячого табору. Слідчі прокурори відкрили провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

    На світлинах з місця події, видно величезну вирву від бомби завглибшки кілька метрів прямо під стінами будівлі. Шибки та двері з корпусів повністю вилетіли.

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    Рашисти обстріляли дитячий табір на Харківщині (фото)
    Рашисти обстріляли дитячий табір на Харківщині (фото)
    Рашисти обстріляли дитячий табір на Харківщині (фото)
    Рашисти обстріляли дитячий табір на Харківщині (фото)
    Рашисти обстріляли дитячий табір на Харківщині (фото)
    фото: Харківська прокуратура

    Нагадаємо, нещодавно рашисти завдали потужного авіаудару по Луганщині. Постраждала школа в селі Гірське, Сєвєродонецького району. Жодних військових об'єктів у цьому районі немає.

    Також повідомлялося, що російські військові обстріляли Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

    Як відомо, наразі триває 109-а доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, протягом дня ЗСУ відбили атаки ворога на низці напрямків.

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли дитячий табір на Харківщині (фото)