Окупанти обстріляли школу на Луганщині (відео)

Результат влучання авіабомби в школу у селі Гірське

Ніяких військових об'єктів навіть близько не було поруч

Рашисти завдали потужного авіаудару по Луганщині. Постраждала школа в селі Гірське, Сєвєродонецького району.

«Ось таке влучання російської авіабомби. Школа майже повністю зруйнована», розповів журналіст Юрій Бутусов, який зняв на відео наслідки дій рашистів.

Журналіст візначив, що ніяких військових об'єктів, нічого взагалі військового поруч немає. Рашисти знищили школу, бо їх ціль зруйнувати інфраструктуру для життя.

Нагадаємо, у ніч на 11 червня російські окупанти намагалися прорвати нашу оборону у Тошківці. Тривають важкі бої, росіяни зайшли в Оріхове.

Увечері 10 червня окупанти потужно обстріляли Врубівку, вигоріло одразу декілька вулиць. «Імовірно, працювала ворожа вогнеметна система «Солнцепек». Інформація уточнюється. Щодо жертв – також», – повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.