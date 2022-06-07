Окупанти обстріляли на Донбасі знімальну групу BBC (відео)

Під обстріл російських військ на Донбасі потрапила знімальна група британського видання BBC. Про це повідомляє саме видання.

Під час обстрілу представники ЗМІ ховалися у машині.

«Військові кажуть, це була касетна бомба. Вона впала менш як за 1,5 км звідси», – зазначає журналістка видання Орла Ґерін.

Українські солдати сказали журналістці, що росіяни врахували досвід поразки під Києвом і тепер накривають схід артилерією. Утім, українці припиняти спротив не збираються, адже, як сказав військовослужбовець Іван, Росія уже загарбала української території завбільшки з пів Італії.

Наприкінці підготовленого для BBC відеоматеріалу журналістка нагадала, що якщо дозволити Путіну отримати в Україні перемогу, його амбіції на цьому можуть не спинитися.

Раніше повідомлялося, що під час прямого ввімкнення в ефірі журналіст ТСН Олександр Загородній і оператор Головач Іван потрапили під ворожий обстріл поблизу Бахмута.

Додамо, що за 98 діб російської агресії проти України окупанти вбили 32 медійників. Серед загиблих – журналісти, які виконували професійні обов’язки; медійники – цивільні жертви; представники ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у військових лавах.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, Служба безпеки України викрила 13 іноземних журналістів, які працювали на замовлення країни-агресорки.