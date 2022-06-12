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    Новини

    Рашисти вдарили по Дніпропетровщині, загинула жінка

    Внаслідок атаки ворога&nbsp;у міському парку в Зеленодольській громаді сталася пожежа - Рашисти вдарили по Дніпропетровщині, загинула жінка
    Внаслідок атаки ворога у міському парку в Зеленодольській громаді сталася пожежа
    ілюстраційне фото з відкритих джерел

    Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області

    Російські військові обстріляли Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

    «День недовго був спокійний. Ворог обстріляв одразу два райони – Синельниківський та Криворізький. У Покровській громаді загинула жінка. Зруйнований будинок», – написав голова ОВА у соцмережі.

    Окрім того, у міському парку у Зеленодольській громаді сталася пожежа після того, як російські військові влучили по ньому з «Ураганів». Резніченко наголосив, що вогонь вдалося приборкати, постраждалих не було.

    Нагадаємо, у ніч на 11 червня російські війська обстріляли Дніпропетровщину. У Криворізькому районі ворог поцілив по двох громадах: Зеленодольській та Широківській. Населені пункти обстрілювали з артилерії та «Ураганів». Двоє людей поранені. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, старостат, будинок культури.

    10 червня українські військові збили над Дніпропетровською областю російський безпілотник.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна Дніпропетровщина
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    Рашисти вдарили по Дніпропетровщині, загинула жінка