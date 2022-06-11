Рашисти вночі обстріляли Сумщину з мінометів (фото)

У ніч на суботу, 11 червня, російські війська вкотре обстріляли територію Сумської області. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«О пів на першу ночі ворог зі своєї території мінометним вогнем пошкодив будинки цивільних мешканців Ворожби та лінії електропередач. Близько п'яти прильотів, у кількох будинках вибиті вікна, посічені стіни. Люди, на щастя, не постраждали», – написав Живицький.

Ближче до першої ночі росіяни вісім разів вдарили з міномета по території Шалигінської громади. Жертв та руйнувань немає.

Нагадаємо, вдень 10 червня, окупанти обстрілювали територію Сумської області з важкої артилерії. Загинула одна людина.

Раніше повідомлялося, що вороги атакують Сумщину дронами-камікадзе.