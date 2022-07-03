Президент про відхід ЗСУ з Лисичанська: ми повернемося завдяки тактиці

Україна нічого не віддає, запевнив Зеленський

Збройні сили України повернуться у Лисичанськ завдяки тактиці та збільшенню постачання сучасної зброї, щоб звільнити місто від російських окупантів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Ми знищуємо потенціал окупантів – день за днем, прораховано, потужно. І, звичайно, отримані нами системи HIMARS, сучасні гармати та інша зброя від партнерів відіграють при цьому важливу роль. Не меншу роль відіграє й те, що ми бережемо життя наших воїнів. Стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти понад усе. І якщо командування нашої армії й забирає людей із певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, – зокрема це стосується й Лисичанська, – це означає лише одне: ми повернемося завдяки нашій тактиці та завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї. Україна нічого не віддає», – запевнив президент.

Нагадаємо, після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що росіяни кинули на Лисичанськ значні сили та закріплюються у районі міста, воно у вогні.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що ризик захоплення російськими військами Луганської області є, однак, наразі не можна сказати про повний контроль окупантів над Лисичанськом, на околицях тривають бої.

Станом на 3 липня на Лисичанському напрямку ворог здійснює обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Золотарівка і Верхньокам’янка. Вів штурмові дії у напрямку Золотарівки та взяв під контроль населений пункт.