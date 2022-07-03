Окупанти б'ють «Смерчами» по Краматорську: поранено жінку

Рашисти били по приватному сектору та спальним районам міста

Російські війська обстріляли спальні райони Краматорська Донецької області з РСЗО «Смерч». Внаслідок удару жінка зазнала поранень. Про це повідомляє Краматорська міська рада.

«Знову «Смерч» по Краматорську. Били по приватному сектору та спальним районам міста. Поранено жінку, зазнали пошкоджень приватні будинки, багатоквартирні та шкільний заклад», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місцях зараз працюють вибухотехнічні служби.

Нагадаємо, 3 липня вранці Росія обстріляла Краматорськ з реактивних систем залпового вогню «Смерч».

Також 3 липня окупаційні війська Росії здійснили масований обстріл з реактивних систем залпового вогню по Слов’янську на Донеччині. Мер міста Вадим Лях повідомив, що внаслідок атаки є багато загиблих та поранених. Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу російськими військами Слов'янська загинуло щонайменше шестеро осіб, ще 15 отримали поранення.