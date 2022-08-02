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ЗСУ перейдуть до контрнаступу по всій південній осі – прогноз американських аналітиків

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 08:35 glavcom.ua
ЗСУ перейдуть до контрнаступу по всій південній осі – прогноз американських аналітиків
Відведення частини військ Росії з північної частини Донецької області позбавить Слов’янськ необхідної бойової потужності
фото: Генштаб

Відхід російського війська, ймовірно, створить можливість для українських сил почати контрнаступ на Ізюмському напрямку

Російські загарбники продовжують перекидати війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України та, можливо, на даний момент призупиняють кампанію під Слов’янськом. Про це йдеться в аналітичному звіті американского Інституту вивчення війни (ISW). Відхід, ймовірно, створить можливість для українських сил почати контрнаступ на Ізюмському напрямку, а також по всьому півдню.

За прогнозами аналітиків, відхід російського війська, ймовірно, створить можливість для українських сил почати контрнаступ на Ізюмському напрямку – так само як захоплення Росією Луганської області дозволило Україні створити умови для контрнаступу в Херсонській області. Передислокація російських військ до Запорізької області також свідчить про те, що українські контрнаступи не обмежуються Херсонською областю і, ймовірно, відбуватимуться по всій південній осі.

Російські війська передислокують елементи Східного військового округу, що діють у Слов’янську, на південь України. А також перекидають велику кількість військ до Криму для підготовки до захисту окупованих Херсонської та/або Запорізької областей від українських контрнаступів, зазначили аналітики. Кадри в соціальних мережах показують, як російські війська протягом останніх тижнів перекидають техніку та особовий склад до Запорізької та Херсонської областей, йдеться у звіті.

Відведення частини військ Росії з північної частини Донецької області позбавить Слов’янськ необхідної бойової потужності, так само, як російські війська знехтували фронтами в Запорізькій і Херсонській областях під час наступальних операцій у Луганській області.

Нагадаємо, триває 160-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагається не допустити просування українських військ на півдні. 

Теги: окупанти війна

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