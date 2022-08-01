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Чи буде ядерна війна. Путін зробив заяву

Надія Клочко
Вчора, 21:06 glavcom.ua
Чи буде ядерна війна. Путін зробив заяву
Путін звернувся до учасників конференції щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
фото: російські ЗМІ

Раніше Путін так само запевняв, що не нападатиме на Україну

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що ядерна війна ніколи не має бути розв'язана і що у ній не можу бути переможців. Про це Путін заявив у своєму зверненні до учасників конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, яке було оприлюднено на сайті Кремля.

«Як держава-учасниця Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та один з його депозитаріїв, Росія послідовно дотримується букви та духу Договору. Повністю виконані і наші зобов'язання в рамках двосторонніх домовленостей зі США щодо скорочення та обмеження відповідних озброєнь. Виходимо з того, що в ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не має бути розв'язана, виступаємо за рівну та неподільну безпеку для всіх членів світової спільноти», – йдеться у зверненні Путіна.

Російський президент також заявив, що РФ «надає великого значення системі гарантій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) як перевірочному механізму Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і вважає вкрай важливим забезпечення її об'єктивного, деполітизованого та технічно обґрунтованого застосування».

«Переконані, що всі країни, які дотримуються вимог Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, повинні мати право на доступ до мирного атома без будь-яких додаткових умов», – наголосив Путін, додаючи, що Росія «готова ділитися з партнерами своїм досвідом у сфері атомної енергетики».

Попри сьогоднішні миролюбні заяви Путіна, СБУ уже задокументувала факти ядерного тероризму Росії в Україні. Українська спецслужба зібрала беззаперечні докази того, що підрозділи Збройних сил Росії, які здійснили силове захоплення об’єктів державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» та контролювали їх у період з 24 лютого до 31 березня 2022 року, вчинили акт ядерного тероризму.

Також раніше російський диктатор натякав на можливість застосування Росією ядерної зброї.

Нагадаємо, 1 серпня розпочинає свою роботу чотириденна конференція ООН щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та тлі російської агресії проти України. Мета зустрічі – досягти консенсусу щодо наступних кроків, але мало ймовірно, що будуть внесені значних змін в угоду. Участь у конференції візьмуть президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс, прем'єр-міністри Японії Фуміо Кісіда та Френк Баінімарама з Фіджі, а також міністри закордонних справ 116 країн.

Раніше повідомлялося, що ООН вважає можливим ядерний конфлікт через війну в Україні.

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Теги: росія ядерна зброя путін

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