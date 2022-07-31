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Олеся Яхно Кандидат політичних наук

Війна проти України – найгірший варіант для Росії

Сьогодні, 09:57 glavcom.ua
Росія де-факто стала країною-терористом

Росія сама зробила реальністю нове розширення НАТО

Мовою оригіналу

О целях и средствах

Известная макиавеллевская фраза «Цель оправдывает средства».

Но иногда она доходит до такого уровня, когда на фоне средств (неправильно выбранных) вообще теряется цель даже для самого инициатора. Он всецело поглощен процессом средств, и, в итоге, получает прямо обратный результат с дополнительными рукотворными проблемами.

Россия – классический пример (если исходить из логики РФ, которая хотела влияния). Посмотрите на период до 2014 года. Запад не претендовал на то, чтобы как-то ограничить региональное лидерство РФ. Даже после Грузии 2008 года. Россия была включена во все западные институции, даже после двух Чеченских войн (особенно, второй). Применительно к Украине, у России вообще был большой диапазон действий. Не блокируй она в 2013 году Ассоциацию Украины с ЕС и ЗСТ, имела бы вариант треугольника Украина-Россия-Европа (транзит-ресурсы-технологии). И даже после 2014 года у РФ сохранялась вариативность.

Но Россия выбрала войну, худший из возможных вариантов (для самой же себя). В итоге, все надуманные поводы для войны (расширение НАТО, например) становятся реальностью – но как следствие, а не причина ложных действий (шантажа, угроз и войны) самой РФ.

Конечно, это возвращает к изначальной цели. Понятно, что любая протоимперия претендует на лидерство. Но в 21 веке влияние завоевывается позитивными образцами и созиданием, а не захватом чужих территорий и попытками уничтожить другие государства.

Вот не могу понять, как они к этому пришли. К де-факто статусу страны-террориста.

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Теги: НАТО росія війна

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