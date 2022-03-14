Російські окупанти обстріляли будинок відомого продюсера

Ігор Кондратюк прокляв рашистів, які прийшли вбивати українців та руйнують наші життя

Будинок ведучого та продюсера під Києвом потрапив під обстріл

На Київщині російські фашисти обстріляли будинок відомого телеведучого та продюсера Ігоря Кондратюка. Про це повідомляє сам Кондратюк, який сьогодні святкує день народження.

«За 15 хвилин, як я опублікував цей пост, в мій будинок під Києвом, де моя сім'я проживала останні 10 років, прилетіло... Ось такий «подарунок» він рашистської наволочі. Будьте ви прокляті, росіяни, і ваша засрана, вічно невмита імперська «роSSія», – написав він.

Перед цим він написав, що свій наступний день народження він зустріне у власному будинку, на 25 км від Києва по Житомирській трасі. І про те, що треба вірити та допомагати нашій армії.

Напередодні Ігор Кондратюк пожертвував на потреби ЗСУ 300 тисяч гривень. Він закликав захисників та захисниць повертатись живими. Продюсер розповів, що зазвичай допомагає тихо, без розголошення.

Та тепер він вирішив опублікувати чек для того, щоб закликати й інших українців допомагали українським захисникам фінансово.

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