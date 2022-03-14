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    Події в Україні

    Обстріл на Рівненщині: загинули дев’ятеро осіб, під завалами є люди

    Окупанти обстріляли телевежу на Рівненщині - Обстріл на Рівненщині: загинули дев’ятеро осіб, під завалами є люди
    Окупанти обстріляли телевежу на Рівненщині
    фото: Telegram/Віталій Коваль

    Рятувальники продовжують розбирати завали після ракетних ударів

    Стала відома кількість постраждалих унаслідок авіаудару російських загарбників по телевежі. За словами глави Рівненської ОВА Віталія Коваля наразі відомо про дев’ятеро загиблих та дев’ятеро поранених. Але ці цифри можуть змінитися, оскільки під завалами досі є люди.

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    Обстріл на Рівненщині: загинули дев’ятеро осіб, під завалами є люди
    Обстріл на Рівненщині: загинули дев’ятеро осіб, під завалами є люди
    Обстріл на Рівненщині: загинули дев’ятеро осіб, під завалами є люди
    Обстріл на Рівненщині: загинули дев’ятеро осіб, під завалами є люди

    Рятувальники продовжують розбирати завали після ракетних ударів на телевізійній вежі в селі Антопіль на Рівненщині.

    Раніше ми повідомляли, що у Рівненську телевежу влучили дві ворожі ракети, зруйновано апаратну.

    Як повідомляв «Главком», окупанти завдали авіаудару на Рівненщині. Своєю атакою росіяни пошкодили місцеву телевізійну вежу. Це трапилось вдосвіта після декількох годин повітряної тривоги.

    Теги: Росія окупанти телебачення війна вбивство обстріл рятувальники Рівненщина
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    Обстріл на Рівненщині: загинули дев’ятеро осіб, під завалами є люди