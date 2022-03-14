В Україну приїде майже 2 тис. іноземних лікарів

Наразі вже 33 іноземні медики почали працювати в Україні

На сайті Міністерства охорони здоров'я зареєструвалися вже 1900 іноземних лікарів, які планують приїхати, щоб допомогти Україні. Наразі вже 33 іноземні медики почали працювати в Україні, в якій лютує війна. Серед них є хірурги, анестезіологи та педіатри, повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

«До роботи в закладах охорони здоров’я залучено 33 іноземні медики, серед них хірурги (5), анестезіологи (2), лікарі загальної практики (3), педіатри (2), лікарі-психіатри (2), медсестри/медбрати (6), парамедики (13). Ще 1900 зареєструвались на сайті МОЗ і готуються до приїзду на допомогу українським медикам», – написав він.

За останніми даними, окупанти пошкодили 104 лікарні, з яких сім вже не підлягають відновленню. Крім того, рашисти обстріляли 34 машини екстренної медичної допомоги.

«Незважаючи ні на що, система охорони здоров’я працює і продовжує рятувати життя українців. А Міністерство охорони здоров’я інформує про рішення, які допомогають системі триматись та робити свій вклад у перемогу над окупантами», – відзначив Ляшко.

Раніше ми повідомляли, що американські лікарі розгорнули біля Львова безкоштовний польовий госпіталь. У госпіталі можна буде отримати невідкладну та хірургічну допомогу, стаціонарні та амбулаторні послуги і послуги для жінок та дітей, включно з акушерством. Він працюватиме цілодобово і зможе одночасно приймати 60 пацієнтів. Все необхідне для надання допомоги медики привезли зі собою.

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