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    Рашисти розсилають українцям листи-залякування про хімічну атаку

    Якщо лист відкрити, це призведе до ураження комп&rsquo;ютера шкідливою програмою JesterStealer - Рашисти розсилають українцям листи-залякування про хімічну атаку
    Якщо лист відкрити, це призведе до ураження комп’ютера шкідливою програмою JesterStealer
    фото з відкритих джерел

    Українці почали отримувати листи небезпечні листи

    Кіберзлочинці масово розсилають українцям нові небезпечні листи для викрадення даних. Про це повідомили у пресслужбі Держспецзв’язку.

    Зазначається, що українці почали отримувати листи з залякуванням щодо хімічної атаки. У листах міститься посилання на XLS-документ з макросом. Якщо його відкрити – це призведе до ураження комп’ютера шкідливою програмою JesterStealer.

    JesterStealer – це програма, яка викрадає автентифікаційні та інші дані з інтернет-браузерів, MAIL/FTP/VPN-клієнтів, криптовалютних гаманців, менеджерів паролів, месенджерів, ігрових програм тощо.

    Всі викрадені дані передаються зловмиснику у Telegram. Після завершення роботи програма видаляється.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що злочинці розповсюджують повідомлення з посиланнями на начебто вебсайт Telegram, щоб отримати доступ до облікових записів сервісу, в тому числі з можливістю перехоплення одноразового коду з SMS.

    Теги: росія окупанти кібератака війна українці викрадення Україна Telegram окупація #stoprussia
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    Рашисти розсилають українцям листи-залякування про хімічну атаку