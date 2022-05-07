Рашисти розсилають українцям листи-залякування про хімічну атаку

Якщо лист відкрити, це призведе до ураження комп’ютера шкідливою програмою JesterStealer

Українці почали отримувати листи небезпечні листи

Кіберзлочинці масово розсилають українцям нові небезпечні листи для викрадення даних. Про це повідомили у пресслужбі Держспецзв’язку.

Зазначається, що українці почали отримувати листи з залякуванням щодо хімічної атаки. У листах міститься посилання на XLS-документ з макросом. Якщо його відкрити – це призведе до ураження комп’ютера шкідливою програмою JesterStealer.

JesterStealer – це програма, яка викрадає автентифікаційні та інші дані з інтернет-браузерів, MAIL/FTP/VPN-клієнтів, криптовалютних гаманців, менеджерів паролів, месенджерів, ігрових програм тощо.

Всі викрадені дані передаються зловмиснику у Telegram. Після завершення роботи програма видаляється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що злочинці розповсюджують повідомлення з посиланнями на начебто вебсайт Telegram, щоб отримати доступ до облікових записів сервісу, в тому числі з можливістю перехоплення одноразового коду з SMS.