Як Росія вкрала Кубань. Архівні свідчення українців, що стали «русскімі»
«У мене друг був Жовтобрюх, а його записали Жовтобрюхов. Щоб приховати, що у нас прізвища українські»
У 1992 році український режисер Валентин Сперкач з'їздив на Кубань і зняв документальний фільм, заснований на бесідах з місцевими жителями, про переселення запорізьких козаків у ці місця та вбивства та русифікацію українців.
«Чому я записаний не як українець, а росіянин. У мене друг був, а його прізвище – Жовтобрюх, а його записали Жовтобрюхов. Щоб приховати, що у нас прізвища українські, запорізькі! Весь Краснодарський край зробили російським», – згадує герой відео.