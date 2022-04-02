Як Росія вкрала Кубань. Архівні свідчення українців, що стали «русскімі»

Мапа України, що була представлена на Паризькій мирній конференції 1919 року (відповідно до умов Брестського мирного договору 1918 року). Червоним виділено Кубань

«У мене друг був Жовтобрюх, а його записали Жовтобрюхов. Щоб приховати, що у нас прізвища українські»

У 1992 році український режисер Валентин Сперкач з'їздив на Кубань і зняв документальний фільм, заснований на бесідах з місцевими жителями, про переселення запорізьких козаків у ці місця та вбивства та русифікацію українців.

«Чому я записаний не як українець, а росіянин. У мене друг був, а його прізвище – Жовтобрюх, а його записали Жовтобрюхов. Щоб приховати, що у нас прізвища українські, запорізькі! Весь Краснодарський край зробили російським», – згадує герой відео.

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