Кіберзлочинці атакують облікові записи в Telegram: як уберегтися

У жодному разі не переходьте за підозрілими посиланнями

Зловмисники викрадають дані сесії, перелік контактів та історії листування

Злочинці розповсюджують повідомлення з посиланнями на начебто вебсайт Telegram, щоб отримати доступ до облікових записів сервісу, в тому числі з можливістю перехоплення одноразового коду з SMS, повідомили у Нацполіції. Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зловмисники викрадають дані сесії, перелік контактів та історії листування.

Українські кіберфахівці заблокували хостинг, з якого велися атаки, але зловмисники «переїжджають» на хостинги РФ.

Як уберегтися від атак у Telegram?

У жодному разі не переходьте за підозрілими посиланнями.

Встановіть додатковий пароль для двоетапної автентифікації в Telegram разом із кодом, що надходить SMS.

У налаштуваннях Telegram необхідно завершити усі сеанси, крім поточного.

У разі отримання подібних повідомлень терміново інформуйте суб'єкти забезпечення кібербезпеки України – Кіберполіцію або CERT.

Нагадаємо, головною метою роботи прокремлівських Telegram-майданчиків 1-4 квітня стало відбілювання звірств російської армії в Бучі та перекладання відповідальності на ЗСУ, а також створення інформаційного шуму, аби щонайменше зародити сумнів у винуватості російських військ.

Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь повідомив, що наразі немає жодних підтверджень щодо здатності російських військових прослуховувати розмови українців.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що фахівці відбили масовану кібератаку на Укртелеком.

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