Обстріл Оленівки. Це ще одна Буча та Маріуполь

Росія має бути визнана державою-терористом

Оленівка – це Катинь.

Це ще одна Буча. Це ще один Маріуполь.

Ненависть розриває серце.

Чому досі не скликано Радбез ООН, де мають кричати про масову страту військовополонених?

Це геноцид. Це порушення законів війни. Це плюндрування всіх женевських конвенцій.

Навіщо потрібен Червоний Хрест, коли він не здатен ні на що? Ця сита структура, нашпигована російським стафом, отримує щедрі донати і не може добитися доступу до місць несвободи та гарантувати збереження життя бранців.

Шокуючі фото і відео з Оленівки мають бути на перших шпальтах світових ЗМІ, українські посольства мають донести цю інформацію до журналістів у країнах перебування.

Росія має бути визнана державою-терористом

Вбивство українських військовополонених в Оленівці шокує. Невідома точна кількість закатованих героїв.

Це спецоперація РФ, не дарма проведена сьогодні, в день ССО. Кремлівська потвора любить кривавий «символізм».

Жахливі кадри про тортури та вбивство нашого військового – це підтвердження відомого й очевидного: наших полонених катують, б’ють, піддають жорстким тортурам, їм відрізають гениталії та кінцівки.

Я знала все це з 2014. Коли займалася звільненням заручників, і використовувала всі міжнародні майданчики, аби донести світу правду про Росію і привернути увагу до звільнення. Про зґвалтування в місцях несвободи, про створені на окупованих територіях концтабори.

Вчора, коли в парламенті голосували законопроект про обмін військовополонених, мені не дали слова озвучити поправки. Чому? Можливо тому, що зараз тема військовополонених замовчується, ми не знаємо прізвищ тих, за кого бореться Україна, ця тема рідко звучить в світових ЗМІ. Тим більше про полонених мовчать в марафоні.

Мій досвід говорить, що публічність часто зберігає життя в полоні. Якщо твоє прізвище на вустах світу – це шанс вижити

Дивним чином зникли всі активісти, які в попередні роки вимагали всіх негайно звільнити.

Й досі не створено єдиний центр звільнення, хоч відповідні структури вже кілька раз анонсували що ось – ось. А родичі полонених обривають телефони різних гарячих ліній і центрів, замість отримати психологічну підтримку, допомогу і турботу.

Вбивство українських військовополонених в Оленівці – це грубе порушення женевських конвенцій. І потребує негайної реакції МЗС, ОП, переговорної групи, яка брала відповідальність за вивід «Азовців» з території заводу, негайного скликання Радбезу ООН, звідки Росія має бути викинута рано чи пізно з ганьбою.

Це і відповідальність МКЧХ який фактично самоусунувся і не має доступу до місць несвободи де утримують наших військовополонених і незаконно депортованих українців.

Дії Росії яка вбиває військовополонених – це ті самі концтабори часів Другої Світової. І тому Росія маж бути визнана державою терористом. Негайно.

А Україна – припинити, нарешті, замовчувати імена справжніх героїв, які має знати країна.