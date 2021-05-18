В Україні з’явиться Нацрада з питань молоді: що пропонує закон

Згідно з документом, молодь – це люди віком від 14 до 35 років

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про основні засади молодіжної політики». Цей документ передбачає створення Національної ради з питань молоді. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Закон імплементує в українське законодавство більшість положень Європейської хартії про участь молоді в суспільному житті на місцевому та регіональному рівні.

Згідно з документом, молодь – це люди віком від 14 до 35 років. У першому читанні документ пропонував зниження офіційного віку молоді в Україні до 29 років.

Закон запроваджує дієві механізми залучення молоді до процесу вироблення й ухвалення рішень. На національному рівні – через Національну раду з питань молоді при Кабінеті міністрів, а на місцевому – через молодіжні ради та радників з питань молоді.

В акті врегульовано діяльність Українського молодіжного фонду. Згідно з документом, фонд є бюджетною установою, що виконує спеціальні функції щодо сприяння реалізації завдань молодіжної політики. Його діяльність спрямовує та координує Міністерство молоді та спорту.

Тим часом, Верховна рада схвалила ще один законопроект для завершення земельної реформи – №2195. Він дозволяє продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.