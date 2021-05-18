Фракція «Батьківщина» залишила зал Ради під час кадрових голосувань

Тимошенко: «Те, що сьогодні відбувається, – це шоу із захисту доброго царя та знищення поганих бояр»

Фракція «Батьківщина» залишила залу засідань Верховної Ради під час розгляду кадрових питань стосовно звільнення трьох міністрів. Про це повідомила лідер фракції Юлія Тимошенко під час свого виступу у сесійній залі.

«Те, що сьогодні відбувається, – це шоу із захисту доброго царя та знищення поганих бояр. Ми в цьому шоу участі не братимемо. Тому що все це – абсурд», – сказала Тимошенко.

За її словами, «не міністри сьогодні винні в повному розвалі управління країною», а президент Володимир Зеленський несе відповідальність.

Нагадаємо, у вівторок, 18 березня, Верховна Рада відправила у відставку міністра інфраструктури України Владислава Криклія. За відповідне рішення проголосували 284 народних депутати.

Раніше у «Слузі народу» пояснили за що звільняють міністра інфраструктури України Владислава Криклія. Про це розповів народний депутат, голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

За його словами, претензій до міністра щодо інфраструктурних проєктів у галузі будівництва доріг немає, однак за цю сферу в міністерстві відповідав не Криклій, а Кубраков, якого й хочуть призначити на посаду міністра.

«Все, що стосується «великого будівництва«, то це, насправді успішний проєкт. Близько 7-8 тисяч доріг побудовано, велика частина мостових переходів, транспортних розв'язок і т. д. і за це якраз відповідав не стільки Криклій, як Кубраков, який зараз і пропонується на посаду цього міністра (міністра інфраструктури)», – зазначив Корнієнко.

Однак багато претензій в уряду виникло до Криклія щодо роботи «Укрзалізниці».