Разумков закрив перше пленарне засідання Ради 9 скликання
Депутати працювали до вичерпання порядку денного на четверСпікер Верховної ради 9 скликання Дмитро Разумков закрив перше пленарне засідання парламенту.
Відзначимо, Рада доручила профільним комітетам терміново розглянути законодавчі ініціативи, зареєстровані на сайті парламенту 29 серпня.
Рада прийняла Постанову «Про календарний план проведення другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання» (№1087).
Після цього спікер парламенту оголосив до розгляду проект Постанови «Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України дев’ятого скликання» (№1006). За даний проект постанови проголосували 277 народних депутатів.
«Розгляд питань порядку денного на сьогодні завершений. Першу сесію ВРУ 9 скликання оголошую закритою», - заявив Разумков.
«Друга сесія ВРУ 9 скликання розпочне свою роботу у вівторок 3 вересня 2019 року», - додав спікер Ради.