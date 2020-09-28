Разумков заявив, що для Ради цей тиждень буде напружений



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На розгляд будуть виноситися законопроєкти про цифрові трансформації, внутрішній водний транспорт, а також про бюро економічної безпеки та про підтримку креативних індустрій

Верховна Рада цього тижня планує розглянути законопроєкти про цифрові трансформації, внутрішній водний транспорт, а також про бюро економічної безпеки та про підтримку креативних індустрій. Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на Погоджувальній раді.

«Цей тиждень в нас достатньо напружений. Буде багато законопроєктів, які будуть виноситись на розгляд Верховної Ради України», – сказав Разумков.

За словами спікера парламенту, мова йде про законопроєкт про цифрові трансформації, а також проєкт закону про внутрішній водний транспорт, який уже багато місяців опрацьовується комітетом та різними організаціями.

Разумков нагадав, що Верховна Рада 20 жовтня має розглянути проєкт державного бюджету на 2021 рік у першому читанні, оскільки це крайній строк, коли парламент має схвалити його за основу.

«1 жовтня – це останній термін, коли можна подавати свої правки та пропозиції до бюджету. І треба врахувати, щоб 20 жовтня у нас було пленарне засідання, бо це крайній строк, коли Верховна Рада може схвалити (проєкт держбюджету - ред.) і направити свої пропозиції Кабінету міністрів», – сказав голова Верховної Ради.

Також перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політик Ярослав Железняк попросив додати до розгляду проєкт постанови про персональні санкції для осіб, які порушують національний суверенітет України, а також проєкти законів про бюро економічної безпеки та про підтримку креативних індустрій.

Як повідомлялося, президент Зеленський сподівається, що Рада найближчим часом ухвалить законопроєкт щодо «інвестиційних нянь».