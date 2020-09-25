Міноборони переписало проєкт наказу про «штрафи за вогонь у відповідь»



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«Наказ №330» про штрафи для українських військових за вогонь у відповідь на Донбасі має мотивувати українських військових, - Міноборони

Проєкт наказу №330 був зовсім коректним, там переробили зовсім інший наказ, - Безугла

Проєкт наказу №330, що нібито запроваджує штрафи для військових на Донбасі за відкриття вогню у відповідь і який викликав резонанс, наразі відкоригований. Про це заявили представники Міноборони на засіданні Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, повідомляє Укрінформ.

Як зазначила заступник голови комітету Мар'яна Безугла (фракція «Слуга народу») після засідання, що проходило 25 вересня у закритому режимі, наказу №330 не існує. «Тобто, то був проєкт, ми теж мали застереження щодо нього, він не був зовсім коректним. Там переробили зовсім інший наказ. Ідея була закладена цілком зрозуміла, тим не менш, сформульована, особливо в чернетці, яка потрапила на загал, некоретно, і комітет у цьому одностайний... Те, що було зроблено некоректно, виправлено, представники Міністерства оборони доповіли... Відповідно зараз ситуація скоригована», – запевнила Безугла.

За її словами, на засіданні парламентарії висловили застереження, щоб надалі Міністерство оборони обов'язково радилось із профільним комітетом щодо будь-яких рішень, «які є глобальними і впливають на сприйняття громадян», щоб не було помилок навіть на етапі проєктування тих чи інших рішень.

Як повідомлялося, 18 вересня журналіст Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, що міністр оборони Андрій Таран видав наказ, за яким українських військовослужбовців штрафуватимуть за вогонь у відповідь на обстріли окупантів, а командирів штрафуватимуть за «невиправдані бойові втрати».

Пізніше у цей же день Міністерство оборони заявило, що «наказ №330», який, за даними ЗМІ, нібито, вводить штрафи для українських військових за вогонь у відповідь на Донбасі, ще не виданий. Робота над документом триває і метою його є мотивувати українських військових.