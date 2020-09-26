Зеленський сподівається, що Рада найближчим часом ухвалить законопроєкт щодо «інвестиційних нянь»



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Фото Офісу президента

Документ передбачає державну підтримку великих інвестиційних проєктів

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Рада найближчим часом ухвалить у цілому законопроєкт щодо «інвестиційних нянь» та передасть йому на підпис.

Про це він заявив на зустрічі з бізнесменами Закарпаття, повідомляє пресслужба ОП.

«Сподіваюся, що цей законопроєкт найближчим часом буде ухвалений народними депутатами в цілому та переданий мені на підпис», – сказав Зеленський.

Він нагадав, що нещодавно Верховна Рада проголосувала в першому читанні за цей законопроєкт, який містить низку стимулів для інвесторів.

Зокрема, за його словами, документ передбачає державну підтримку великих інвестиційних проєктів шляхом укладання договору з урядом і відповідне надання цим проєктам гарантій виконання та податкових пільг.

Нагадаємо, 1 липня, заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів представила законопроєкт про підтримку та стимулювання інвестицій. Законопроєкт уже обговорили з урядом, профільними комітетами Верховної Ради та Національною інвестиційною радою.

Як повідомлялося. Верховна Рада 21 липня, прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №3760 про «інвестиційних нянь», автором якого є президент Володимир Зеленський. «За» проголосували 244 нардепи. Закон передбачає підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 30 млн євро і які створюють понад 150 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена. Вони отримають прямий договір з урядом.