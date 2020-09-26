Освітній омбудсмен назвав середню зарплату українського вчителя



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Середня зарплата учителя на місяць становить близько 12 тис. грн.

«Половину зарплати складають різноманітні надбавки та доплати», – нагадує Горбачов

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов прокоментував ситуацію з зарплатнею українських вчителів під час карантину. В інтерв’ю «Главкому» Горбачов нагадав про обіцянки Мінфіну про перегляд умов оплати праці педагогів і запровадження чіткої формули розрахунку заробітної плати.

«Наразі зарплата вчителя складається з кількох складових, основою якої є посадовий оклад. Але ми бачимо, що майже половину зарплати складають різноманітні надбавки та доплати за різними критеріями. Коли обговорювали закон про повну загальну середню освіту, ми всі стали жертвами, скажімо так, політичної боротьби. Була внесена саме та пропозиція, щоб основна частина заробітку вчителя була визначена саме посадовим окладом, а не всілякими доплатами. Але це не вдалося зробити, оскільки там почалися маніпуляції і через недбале формулювання піднявся ґвалт і тому це не зробили. Дуже прикро, що так сталося», – зазначив Горбуров.

Крім того, омбудсмен прокоментував дані Мінфіну, де за рахунок коштів освітньої субвенції середня зарплата учителя на місяць становить близько 12 тис. грн.

«На жаль, поки що відчутних змін немає і треба дуже ретельно працювати над реформою заробітної плати педагогічних працівників, бо там дуже великі проблеми. Середня зарплата – це як середня температура у лікарні. Тут спрацює психологічний феномен: ті, у кого менша зарплата, обуряться, а ті, у кого вона більша, промовчать. І створиться враження, що у нас все погано, всі брешуть, зарплата набагато нижча. Насправді вона така десь і є – 10 тис грн «чистими». Це, можливо, близько до факту. Але є дуже велика нерівномірність», – наголосив омбудсмен.

Нагадаємо, що в Україні з 1 вересня перерахували зарплати вчителям.

Як повідомлялося, українцям пообіцяли протягом року тричі підвищувати мінімальну зарплату.