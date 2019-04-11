Речник ГПУ: Прокурор Кулик виведений з групи прокурорів, які розслідують «Курченкогейт»



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Прокурор Костянтин Кулик

За словами речника ГПУ, у разі розголошення таємниці слідства по вказаній справі прокурором Куликом, Генеральною інспекцією буде також враховано цей факт і зроблені відповідні висновки

Генеральна інспекція ГПУ проводить перевірку законності дій прокурора Кулика. Відповідно до цього прокурор Кулик виведений з групи прокурорів у провадженні, яке отримало назву «Курченкогейт», тому не вповноважений робити заяви по цій справі. Про це заявив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко, коментуючи проанонсовану прес-конференцією прокурора Костянтина Кулика.

«У разі розголошення таємниці слідства по вказаній справі прокурором Куликом, Генеральною інспекцією буде також враховано цей факт і зроблені відповідні висновки», - зазначив він.

Лисенко наголосив, що перевіркою вже встановлено, що зміни до ЄРДР вносилися прокурором Куликом близько 5-ї ранку 28 березня поточного року.

«Внесення змін і так званих підозр, заготовлених невідомими особами, свідчить про наявний факт порушення, а саме статей 276-278 КПК України, зокрема щодо наявності достатніх доказів для підозри осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, а також щодо порядку складання та вручення письмових повідомлень. Більше того, документи (докази), на яких повинні ґрунтуватися повідомлення про підозри, примірники та копії цих повідомлень взагалі відсутні в матеріалах кримінального та наглядового проваджень. У зв’язку із чим зроблено відповідні відмітки в Єдиному реєстрі досудових розслідувань», - підкреслив він.

Речник Генпрокуратури нагадав, що 4 квітня генпрокурор Юрій Луценко провів оперативну нараду за участю заступників Стрижевської та Єніна, а також 20 прокурорів та слідчих.

Під час наради прокурорам групи прокурорів та слідчим було запропоновано скласти та підписати аналогічні підозри, при умові наявності у них доказів, які б свідчили про причетність ряду осіб, яких називав Кулик, до вчинення злочинів. Однак прокурори та слідчі повідомили про неможливість таких повідомлень у зв’язку з відсутністю на цей час, у наявних в них матеріалах кримінального провадження, відповідних доказів.

«У разі здобуття доказів щодо вчинення кримінальних правопорушень особами, незалежно від їхніх прізвищ, буде в законному порядку оголошено про підозри у справі «Курченкогейт», - повідомив Лисенко.

Як повідомлялось, за час розслідування проти нього прокурор Кулик заробив більше мільйона гривень.

За 2016 рік тоді ще військовий прокурор Кулик задекларував 479 450 гривень доходу. Пізніше генпрокурор України Юрій Луценко, незважаючи на кримінальну справу, перевів Кулика до департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ.

На новій посаді за минулий рік прокурор отримав 648 466 гривень доходу.

Уже в лютому цього року Костянтин Кулик вніс у декларацію ще 112 478 гривень доходу.

За даними НАБУ, з 2011 до 2015 року, перебуваючи на службі в органах прокуратури, Кулик отримав прибуток у понад 1 мільйон 670 тисяч гривень. Водночас, повідомляє НАБУ, в цей же період витрати Костянтина Кулика перевищили його дохід на 2,6 мільйона гривень і склали близько 3,4 мільйона.