Військовий прокурор Кулик постраждав під час затримання Саакашвілі

Кулик не з'явився на засідання суду після подій навколо Саакашвілі

Екс-військовий прокурор, а нині - заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ Костянтин Кулик не з'явився на судове засідання у справі про незаконне збагачення через те, що постраждав під час затримання екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі. Про це повідомляє юрист Центру протидії корупції Андрій Савін із зали



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Костянтин Кулик

Кулик не з'явився на засідання суду після подій навколо Саакашвілі

Екс-військовий прокурор, а нині - заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ Костянтин Кулик не з'явився на судове засідання у справі про незаконне збагачення через те, що постраждав під час затримання екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі.

Про це повідомляє юрист Центру протидії корупції Андрій Савін із зали суду.

Саме засідання не відбулося через відсутність обвинувачуваного Костянтина Кулика.

Юрист ЦПК запитав у секретаря суду Тіткової І.Ю. про причини перенесення засідання. У відповідь секретар судді Голосіївського району столиці Д.М. Валігури повідомила, що обвинувачуваний у незаконному збагаченні екс-військовий прокурор «постраждав» і знаходиться в лікарні.

Саме тому його адвокати просили перенести судове засідання «на невизначений термін».

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

Прокуратурою міста Київ розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Саакашвілі.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

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