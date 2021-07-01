Проєкт РГК визнано Енергоспівтовариством найважливішим для розвитку водневої енергетики України

Водневий проект РГК розпочався у лютому 2020 року та розрахований до 2025 року

«Для України важливо бути готовою синхронно з Європою використовувати водень», – директор РГК Олег Никоноров

РГК реалізує найбільший R&D проект, потрібний для переходу України до водневої енергетики - оцінка Секретаріату Енергетичного співтовариства.

Перспективи розвитку «зеленої» водневої енергетики в Україні є наймасштабнішими серед усіх країн-учасниць Енергетичного співтовариства. Це один з висновків дослідження «Потенціал реалізації водневих технологій - можливості країн-учасниць», яке опубліковане 17 червня 2021 р. Секретаріатом Енергоспівтовариства.

«З огляду на розгалужену мережу газової інфраструктури, промисловий сектор і хороші умови для виробництва відновлюваної енергії, Україна має найвищий потенціал розвитку екологічно чистого водню», – зазначено дослідженні.

В аналізі вказано, що водневий проект РГК є найбільшою науково-дослідницькою програмою, яка дозволить Україні реалізувати свої можливості і наповнити реальним змістом статус стратегічного партнера Євросоюзу в рамках водневої стратегії. У дослідженні зазначено, що транспортні та розподільні мережі дозволять використати існуючі можливості країни.

«Для України важливо бути готовою синхронно з Європою використовувати водень. Це завдання максимум для європейській інтеграції нашої енергетики. Ціль нашого водневого проекту ідентична із подібними програмами у європейських країнах. Необхідно науково підтверджена визначеність про максимально безпечну пропорцію газоводневої суміші – з урахуванням сучасного стану мереж – розуміння, які матеріали дозволять підвищити безпеку транспортування водню», – сказав Олег Никоноров, директор РГК.

Згідно дослідження Секретаріату Енергоспівотвариства, Україні необхідно підготувати стандарти, правила безпеки та чітку відповідальність щодо водню та його використання в існуючих газових мережах. Це також необхідно для всіх нових газів – таких як біогаз та біометан – які можливо транспортувати в мережах, що наразі використовують для природного газу.

Експерти зазначили, що водень, біогаз та біометан дадуть додаткові стимули для розвитку в Україні децентралізованого розподілу нових газів. Перспективною буде газифікація сільських районів, де економічно не виправдане традиційне підключення до газових мереж – нові гази забезпечать надійне постачання децентралізованих районів, які вразливі до перебоїв в роботі мереж та підвищить безпеку поставок в периферійні райони, розташовані поблизу кордонів.

В дослідженні Секретаріату Енергетичного співтовариства підкреслено, що для реалізації зазначеного потенціалу нинішнім розподільним мережам будуть потрібні інвестиції, оскільки багато з них знаходяться в поганому стані, який погіршується.

Водневий проект РГК розпочався у лютому 2020 року та розрахований до 2025 року. З серпня 2020-го його дослідження проходять на п’яти спецполігонах – у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Харківській областях. На тестових майданчиках відтворені реальні моделі газорозподільних мереж областей. РГК фінансує проект та роботу всіх наукових лабораторій і проведення додаткових експериментів консорциумом наукових установ, який очолює «Нафтогазбудінформатика». За планом, кількість дослідів й експериментів у водневому проекті РГК перевищить 180.

З травня 2021 року РГК включила біометановий проект до свого портфелю програм Green Deal: підписаний Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю із Біоенергетичною асоціацією України (UABIO).

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