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    Регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19: дані МОЗ

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    Регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19: дані МОЗ

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зареєстрована у місті Києві - 462

    Найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за минулу добу зареєстрована у місті Києві, а також у Харківській, Житомирській, Львівській та Дніпропетровській областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків (коронавірусної хвороби Covid-19 - ред.) зареєстрована: у місті Києві - 462, у Харківській області - 446, у Житомирській області - 376, у Львівській області - 289 та у Дніпропетровській області – 285», - сказав Степанов.

    Всього в Україні виявлено 309107 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: за добу - 5469, померло через наслідки хвороби - 5786 осіб (у тому числі 113 - за добу), одужали - 129533 пацієнти (3044 - за добу), загалом проведено 2 847 376 тестувань методом ПЛР.

    Загалом випадки виявлено:

    • Вінницька область — 8 523 випадки;
    • Волинська область — 11 164 випадки;
    • Дніпропетровська область — 11 393 випадки;
    • Донецька область — 7 389 випадків;
    • Житомирська область — 10 471 випадок;
    • Закарпатська область — 11 956 випадків;
    • Запорізька область — 6 616 випадків;
    • Івано-Франківська область — 16 987 випадків;
    • Кіровоградська область — 1 642 випадки;
    • м. Київ — 31 310 випадків;
    • Київська область — 13 166 випадків;
    • Львівська область — 25 392 випадки;
    • Луганська область — 2 576 випадків;
    • Миколаївська область — 6 053 випадки;
    • Одеська область — 19 343 випадки;
    • Полтавська область — 6 300 випадків;
    • Рівненська область — 16 184 випадки;
    • Сумська область — 9 321 випадок;
    • Тернопільська область — 17 738 випадків;
    • Харківська область — 29 559 випадків;
    • Херсонська область — 2 629 випадків;
    • Хмельницька область — 11 239 випадків;
    • Чернівецька область — 18 081 випадок;
    • Черкаська область — 7 095 випадків;
    • Чернігівська область — 6 980 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 19 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 469 людей. Також відомо, що вчора 3 044 пацієнтів одужали, а 113 - померли від ускладнень.

    Також Степанов повідомив, що МОЗ планує скоротити термін тестування на Covid-19.

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