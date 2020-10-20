Регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19: дані МОЗ
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зареєстрована у місті Києві - 462
Найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за минулу добу зареєстрована у місті Києві, а також у Харківській, Житомирській, Львівській та Дніпропетровській областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків (коронавірусної хвороби Covid-19 - ред.) зареєстрована: у місті Києві - 462, у Харківській області - 446, у Житомирській області - 376, у Львівській області - 289 та у Дніпропетровській області – 285», - сказав Степанов.
Всього в Україні виявлено 309107 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: за добу - 5469, померло через наслідки хвороби - 5786 осіб (у тому числі 113 - за добу), одужали - 129533 пацієнти (3044 - за добу), загалом проведено 2 847 376 тестувань методом ПЛР.
Загалом випадки виявлено:
- Вінницька область — 8 523 випадки;
- Волинська область — 11 164 випадки;
- Дніпропетровська область — 11 393 випадки;
- Донецька область — 7 389 випадків;
- Житомирська область — 10 471 випадок;
- Закарпатська область — 11 956 випадків;
- Запорізька область — 6 616 випадків;
- Івано-Франківська область — 16 987 випадків;
- Кіровоградська область — 1 642 випадки;
- м. Київ — 31 310 випадків;
- Київська область — 13 166 випадків;
- Львівська область — 25 392 випадки;
- Луганська область — 2 576 випадків;
- Миколаївська область — 6 053 випадки;
- Одеська область — 19 343 випадки;
- Полтавська область — 6 300 випадків;
- Рівненська область — 16 184 випадки;
- Сумська область — 9 321 випадок;
- Тернопільська область — 17 738 випадків;
- Харківська область — 29 559 випадків;
- Херсонська область — 2 629 випадків;
- Хмельницька область — 11 239 випадків;
- Чернівецька область — 18 081 випадок;
- Черкаська область — 7 095 випадків;
- Чернігівська область — 6 980 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 19 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 469 людей. Також відомо, що вчора 3 044 пацієнтів одужали, а 113 - померли від ускладнень.
Також Степанов повідомив, що МОЗ планує скоротити термін тестування на Covid-19.
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