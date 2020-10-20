Регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19: дані МОЗ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зареєстрована у місті Києві - 462

Найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за минулу добу зареєстрована у місті Києві, а також у Харківській, Житомирській, Львівській та Дніпропетровській областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків (коронавірусної хвороби Covid-19 - ред.) зареєстрована: у місті Києві - 462, у Харківській області - 446, у Житомирській області - 376, у Львівській області - 289 та у Дніпропетровській області – 285», - сказав Степанов.

Всього в Україні виявлено 309107 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: за добу - 5469, померло через наслідки хвороби - 5786 осіб (у тому числі 113 - за добу), одужали - 129533 пацієнти (3044 - за добу), загалом проведено 2 847 376 тестувань методом ПЛР.

Загалом випадки виявлено:

Вінницька область — 8 523 випадки;

Волинська область — 11 164 випадки;

Дніпропетровська область — 11 393 випадки;

Донецька область — 7 389 випадків;

Житомирська область — 10 471 випадок;

Закарпатська область — 11 956 випадків;

Запорізька область — 6 616 випадків;

Івано-Франківська область — 16 987 випадків;

Кіровоградська область — 1 642 випадки;

м. Київ — 31 310 випадків;

Київська область — 13 166 випадків;

Львівська область — 25 392 випадки;

Луганська область — 2 576 випадків;

Миколаївська область — 6 053 випадки;

Одеська область — 19 343 випадки;

Полтавська область — 6 300 випадків;

Рівненська область — 16 184 випадки;

Сумська область — 9 321 випадок;

Тернопільська область — 17 738 випадків;

Харківська область — 29 559 випадків;

Херсонська область — 2 629 випадків;

Хмельницька область — 11 239 випадків;

Чернівецька область — 18 081 випадок;

Черкаська область — 7 095 випадків;

Чернігівська область — 6 980 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 19 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 469 людей. Також відомо, що вчора 3 044 пацієнтів одужали, а 113 - померли від ускладнень.

Також Степанов повідомив, що МОЗ планує скоротити термін тестування на Covid-19.

Читайте також: