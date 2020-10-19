Війна з коронавірусом. Парламент створює Національний штаб порятунку: усі деталі

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Нардепи хочуть створити Національний штаб протидії біологічним загрозам, який очолить президент

«Главком» публікує повний текст постанови, за яку голосуватимуть депутати

Верховна Рада, лави якої косить епідемія коронавірусу, у вівторок готується ухвалити постанову «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз». Ініціатором постанови є лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, яка сама пережила хворобу в тяжкій формі. Ініціативу опозиціонерки в скрутній ситуації підтримали керівники і депутати з усіх фракцій, враховуючи «слуг народу». Це майже гарантує проходження документу в сесійній залі. Згідно з постановою, створюється Національний штаб протидії біологічним загрозам, який очолить президент. Цей штаб координуватиме діяльність всіх органів влади щодо протидії коронавірусу.

Постанова передбачає низку заходів для захисту громадян і медиків. Зокрема, йдеться про запуск «гарячої» телефонної лінії, створення мобільних бригад, які будуть тестувати людей на дому, розбудову державної мережі вірусологічних лабораторій із загальною потужністю більше 100 тис. досліджень на добу, перепрофілювання медичних фахівців та інші заходи. Фінансування планується передбачити в держбюджеті на наступний рік.

Ініціатором постанови є Юлія Тимошенко, яка сама пережила хворобу в тяжкій формі

Як саме депутати намагаються протидіяти коронавірусній загрозі, яка зараз накриває Україну?

«Главком» публікує повний текст документа, за який завтра голосуватимуть депутати.

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Враховуючи критичну ситуацію, що виникла внаслідок світової пандемії респіраторної хвороби Covid-19, з метою запобігання стрімкому поширенню цього інфекційного захворювання в Україні, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, мінімізації негативних наслідків епідемії в усіх сферах життя українського суспільства та захисту країни від нових глобальних біологічних загроз, Верховна Рада, відповідно до частини 3 статті 49 Конституції, постановляє:

1. Рекомендувати Президенту України утворити Національний штаб протидії біологічним загрозам (далі – Національний штаб) та очолити його для організації оперативного реагування на поширення коронавірусної хвороби (Covid-19), підвищення спроможності національної системи охорони здоров’я, запровадження комплексної системи захисту економіки від наслідків пандемії, розробки та втілення ефективної безпекової стратегії в умовах нових глобальних біологічних викликів.

2. Національному штабу для виконання зазначеної мети здійснювати координацію діяльності всіх органів влади. Головними напрямами діяльності Національного штабу визначити реалізацію наступних завдань:

2.1. Невідкладно ввести в дію єдину всеукраїнську багатоканальну телефону лінію – систему прямого зв’язку з державою для всіх громадян, які мають симптоми або хворіють на коронавірусну хворобу, з метою проведення безкоштовного тестування та надання невідкладної допомоги, забезпечення ранньої самоізоляції хворих з моменту виявлення перших симптомів. Основними завданнями цієї телефонної лінії визначити прийом та опрацювання звернень громадян, які мають симптоми або хворіють на коронавірусну хворобу (Covid-19), організацію невідкладного забору біологічних матеріалів мобільними бригадами на дому у громадян, координація проведення тестів на наявність коронавірусу SARS-Cov-2 у термін до 48 годин, забезпечення безкоштовними ліками для амбулаторного лікування хворих, медичних консультацій тощо.

2.2. Забезпечити ефективну безоплатну діагностику та тестування на коронавірусну хворобу (Covid-19) шляхом:

Утворення та розбудови державної регіональної мережі вірусологічних лабораторій із загальною потужністю більше 100 тис. досліджень на добу в яку мають входити регіональні високопродуктивні лабораторні комплекси та вірусологічні лабораторії при опорних лікарнях надання медичної допомоги при коронавірусній хворобі (Covid-19), а також забезпечення її функціонування необхідними матеріальними, технологічними, організаційними та людськими ресурсами. При проектуванні лабораторій та закупівлі необхідного обладнання пріоритет має надаватися сучасним технологіям ПЛР-тестування. Формування за регіональним розподілом необхідної кількості мобільних бригад для забору у пацієнтів біологічного матеріалу за місцем проживання та його транспортування у лабораторію з метою забезпечення ранньої самоізоляції пацієнта з моменту підозри захворювання на коронавірусну хворобу (Covid-19). Забезпечення бригад швидкої медичної допомоги усім необхідним обладнанням, витратними матеріалами, пальним та ефективними системами індивідуального захисту для працівників. Час забору біологічного матеріалу має складати не більше 4-х годин після звернення пацієнта на «гарячу» телефонну лінію. Створення лабораторних потужностей у системі медичних закладів МВС, Міноборони, Національної академії медичних наук України та МОЗ для проведення періодичного тестування медичних та інших працівників, які працюють у закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на коронавірусну хворобу, а також осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення коронавірусної хвороби.

2.3. Створити умови для ефективного лікування хворих на коронавірусну хворобу в амбулаторних умовах через відновлення на рівні місцевого самоврядування системи невідкладної медичної допомоги – медичних бригад мінімального складу (водій + лікар загальної практики), забезпечених спеціалізованими медичним автотранспортом, засобами індивідуального захисту, медичними виробами та протоколами лікування. Основною завданням цих медичних бригад визначити надання медичної допомоги пацієнтам, які хворіють на коронавірусну хворобу за місцем їх проживання. В разі дефіциту кадрів до роботи бригади можуть залучатися медичні працівники інших спеціальностей, після проходження відповідного курсу перепідготовки. Реагування на виклик та відання пацієнта вдома має здійснюватися такою медичною бригадою у термін до 6 годин.

2.4. Забезпечити стале функціонування системи екстреної медичної допомоги шляхом повного фінансового забезпечення потреб та оновлення матеріально-технічної бази.

2.5. Запровадити заходи підвищення ефективності лікування хворих на коронавірусну хворобу в умовах стаціонарів.

Сформувати та повністю оснастити необхідним медичним обладнанням мережі медичних закладів, що надають стаціонарну медичну допомогу інфекційним хворим з урахуванням необхідної нормативної кількості на наявне населення: стаціонарних ліжок, стаціонарних ліжок на яких надають інтенсивну та реанімаційну медичну допомогу, медичного обладнання (у тому числі апаратів КТ, ШВЛ, ЕКМО, та оснащення медичним киснем не менше ніж 80% ліжок для лікування Covid-19, тощо. Організація додаткових ліжок для лікування коронавірусної хвороби має здійснюватися без зменшення ліжкового фонду для лікування інших захворювань. Створити у закладах охорони здоров’я державної та комунальної власності тримісячного запасу засобів індивідуального захисту та дезінфектантів. Забезпечити інфекційних лікарень та інфекційних відділень лікарень двомісячним запасом лікарських засобів та медичних виробів для лікування коронавірусної хвороби.

2.6. Запровадити заходи щодо належного біологічного та соціального захисту медичних працівників, покращення умов та оплати їх праці, зокрема:

Забезпечити засобами індивідуального захисту працівників первинної ланки, закладів екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою. Забезпечити обов'язкове державне страхування на випадок захворювання на інфекційну хворобу у разі інфікування медичного працівника у розмірі 15 прожиткових мінімумів для працездатної особи. Покращити умови праці медичних працівників, які надають медичну допомогу інфекційним хворим шляхом створення при закладах охорони здоров’я місць відпочинку та забезпечення працівників безоплатним харчуванням. Розповсюдити норми законодавства щодо надання додаткової доплати у розмірі до 300 відсотків місячної заробітної плати на немедичних працівників бригад екстреної медичної допомоги та на всіх працівників закладів охорони здоров’я що надають медичну допомогу при коронавірусній хворобі.

2.7. Організувати надання соціальної підтримки пацієнтів з Covid-19, зокрема:

Забезпечити достатню медичну, соціальну та інформаційну підтримку хворим, які знаходяться у режимі самоізоляції. Створити у регіонах медичні та патронатні служби, які забезпечують життєдіяльність соціально незахищених хворих з коронавірусною хворобою на самоізоляції у домашніх умовах. Створити можливості для тривалого соціального дистанціювання та самоізоляції громадян України з груп ризику (літні люди старше 65 років, особи, що мають тяжкі хронічні захворювання тощо).

2.8. Запровадити заходи з кадрового забезпечення.

Передбачити у поточному та подальших роках державне замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» в кількості щонайменше 100 осіб, та спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики і лікування» в кількості щонайменше 200 осіб щороку для кадрового забезпечення потреб системи охорони здоров’я в епідеміологах, гігієністах та фахівцях з лабораторної діагностики. Передбачити у поточному та подальших роках державне замовлення на програми перепрофілювання медичних фахівців у спеціальності, що є критично необхідними для системи протиепідемічного захисту населення, вірусологічних лабораторій та забезпечення лікувального процесу пацієнтів з Covid-19. Розробити програми місцевих стимулів для залучення до роботи фахівців з протиепідемічного захисту населення та забезпечення лікувального процесу пацієнтів з коронавірусною хворобою.

2.9. Вжити заходів для відновлення системи протиепідемічного захисту та розбудови мережі інфекційних лікарень, зокрема:

Забезпечити повне і ефективне виконання функцій центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення зокрема органів, що відповідають за епідемічне благополуччя населення та державний санітарно-епідеміологічний нагляд на відповідних територіях. Визначити Головного державного санітарного лікаря регіону головним координатором проведення протиепідемічних заходів у регіоні. Забезпечити ефективне проведення епідеміологічних розслідувань кожного випадку захворювання на коронавірусну хворобу. Забезпечити комплектуючими та витратними матеріалами апарати ШВЛ та інше обладнання для реанімації та інтенсивної терапії.

2.10. Здійснити заходи по забезпеченню лікування та діагностики covid-19, зокрема:

Створити достатні потужності для виробництва вітчизняних ПЛР-тестів на базі Інституту молекулярної біології та генетики НАН України шляхом розгортання існуючого дослідного виробництва та наявних технологій; Запровадити цільову державну програму стимулювання розробки та виробництва лікарських засобів та імунобіологічних препаратів для лікування та профілактики коронавірусної хвороби, в тому числі шляхом формування відповідного державного замовлення або довгострокових бюджетних зобов’язань.

3. Кабінету Міністрів України:

3.1. Протягом двотижневого терміну подати на розгляд Верховні Раді України:

проект закону щодо визначення на період проведення заходів боротьби з коронавірусною хворобою обов’язкового мінімального об’єму безкоштовної соціальної реклами у електронних та друкованих ЗМІ, та порядку її розміщення;

цільову державну програму розбудови державної регіональної мережі вірусологічних лабораторій з загальною потужністю більше 100 тис. досліджень на добу в яку будуть входити, регіональні високопродуктивні лабораторні комплекси та вірусологічні лабораторії при опорних лікарнях надання медичної допомоги при коронавірусній хворобі;

проект змін Бюджетного кодексу України щодо розширення можливості місцевих бюджетів з фінансування утримання та розвитку закладів охорони здоров’я та соціального забезпечення;

проект законодавчих змін щодо імплементації Глави 22 «Громадське здоров’я» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами.

3.2. Передбачити у проекті Державного бюджету України на 2021 рік: