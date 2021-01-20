Регулювання цін на газ. В Енергетичному Співтоваристві незадоволені таким кроком

Енергетичне співтовариство – це міжнародна організація, що включає в себе країни Євросоюзу й треті країни

Енергетичне співтовариство – це міжнародна організація, що включає в себе країни Євросоюзу й треті країни

18 січня уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців

Повернення державного регулювання цін на газ є істотним кроком назад і може загрожувати існуванню ринку газу. Про це під час дискусії Energy Club сказав голова Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач, пише «Укрінформ».

«Історія успіху про ліквідацію ПСО (покладення спеціальних обов’язків – ред.), що тривала протягом 2019-2020 років, змінилася. Це можна назвати великим кроком назад. Я можу зрозуміти занепокоєння уряду через зростання цін на газ. Якщо цей захід триватиме лише до кінця березня, усе буде нормально. Але якщо це триватиме довше, це поставить ринок газу під загрозу», – сказав Копач.

На його думку, ефективним був би захід, відповідно до якого частину газу українського видобутку – державної компанії АТ «Укргазвидобування» – продавали б на біржі іншим учасникам ринку. При цьому не йдеться про те, щоб одразу продавати весь обсяг.

«Для початку це може бути 25-30 % видобутку», – зазначив Копач.

Нагадаємо, у понеділок, 18 січня, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Президент України Володимир Зеленський вимагає провести повний аудит чинних тарифів в Україні. Він доручив провести аудит заступнику керівника Офісу президента Кирилу Тимошенку.



