Зеленський запідозрив місцеву владу у спекуляціях і вимагає «тарифний аудит»

Насамперед повний аудит повинен бути проведе щодо тарифів на опалення, побутовий газ і користування пасажирським транспортом

Президент України Володимир Зеленський вимагаєпровести повний аудит діючих тарифів в Україні. Він доручив провести аудит заступнику керівника Офісу президента Кирилу Тимошенку.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Насамперед повний аудит повинен бути проведе щодо тарифів на опалення, побутовий газ і користування пасажирським транспортом.

«Глава держави доручає заступнику керівника офісу Президента України Кирилу Тимошенку, відповідального за регіональну політику, провести повний аудит наявних тарифів у місті Києві та в усіх областях України, зіставити ціноутворення за різні проміжки часу, а також отримати вичерпні роз'яснення від відповідних керівників на місцях по завищених тарифів і тарифної політики в цілому», – йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що Кабінет міністрів України запропонував всім категоріям громадян можливість для істотного зниження ціни на газ і опалення.

«Завданням всіх представників системи державної влади є робота в інтересах громадян. Нагадуємо, що якість управлінської роботи на місцях не може вимірюватися листуванням і спогадами в ЗМІ, а має конкретне вираження в платіжках», – зазначили в ОП.

Як повідомлялося, вартість доставки газу до оселі з 1 січня зросла в 1,6 раза. 4 січня Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила список нових тарифів на розподіл газу для усіх 43 операторів з розподілу газу (облгазів).

Рішення про зростання тарифів для 22 облгазів НКРЕКП ухвалила 30 грудня (постанови №2765-2787). Ще раніше – 19 грудня – державний Регулятор затвердив нові тарифи для першої групи облгазів.

Нагадаємо, у понеділок, 18 січня, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Вище цієї межі постачальники не зможуть піднімати тариф. Нова ціна на газ діятиме з 1 лютого 2021 до завершення опалювального сезону або до закінчення карантину.

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