Рейд ТЦК під час концерту в Києві та вибухи в Курчатові: головне за ніч

Під час концерту «Океану Ельзи» в Києві проводились перевірки документів громадян

В Києві під час виступу популярного українського гурту правоохоронці та представники ТЦК влаштували перевірку. Футбольна збірна України обіграла Грузію, прогноз ООН про зиму в Україні. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 1 вересня, щоб ви були в курсі подій:

Під час концерту «Океану Ельзи» в Києві ТЦК влаштував рейд по затриманні чоловіків

фото з відкритих джерел

Ввечері 11 жовтня у Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи».

Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних. Про це повідомляє Hromadske.

Футбольна збірна України здобула першу перемогу в Лізі націй, обігравши Грузію

фото з відкритих джерел

11 жовтня 2024 року збірна України здобула важливу перемогу над Грузією в рамках Ліги націй з рахунком 1:0. Матч відбувся у Познані, Польща. Інформацію про матч, турнірне становище збірної та реакцію фанів зібрав для вас «Главком».

Єдиний гол у матчі забив Михайло Мудрик на 35-й хвилині. Після того, як суперник втратив м'яч у центрі поля, Георгій Судаков передав його Мудрику, який зробив чудовий прорив до штрафного майданчика і точно пробив у ворота з-за меж штрафного майданчика.

Миротворці ООН отримали поранення в Лівані після атаки ЦАХАЛу

На півдні Лівану двоє миротворців місії ООН отримали поранення через ізраїльський удар під час зіткнень з бойовиками «Хезболли» . Вибухи відбулися неподалік бази «блакитних шоломів». Про це стало відомо із заяви місії Тимчасові сили ООН у Лівані (UNIFIL) та Reuters.

Україну чекає темна та холодна зима – звіт ООН

Не зважаючи на західну допомогу Україні, західні аналітики вважають, що через постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру держави українців очікує холодна та темна зима без електроенергії. Про це повідомляє «Голос Америки».