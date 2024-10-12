Україну чекає темна та холодна зима – звіт ООН

В ООН кажуть, що в Україні взимку часто відключатимуть світло

В Європі та світі політики вважають, що на українців очікує важка ситуація в енергетичному секторів взимку 2024-2025 року

Не зважаючи на західну допомогу Україні, західні аналітики вважають, що через постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру держави українців очікує холодна та темна зима без електроенергії. Про це повідомляє «Голос Америки».

Сполучені Штати передали компанії «Укренерго» автотрансформатор для заміни зруйнованого в прифронтовій зоні. За словами посолки США в Україні Бріджит Брінк, цей трансформатор забезпечить стабільне електропостачання для близько 50 тисяч домогосподарств.

Голова американського посольства в Києві зазначила: «Уряд США активно підтримує українців у збереженні електропостачання цієї зими, незважаючи на атаки Росії» .

У вересні Брюссель оголосив новий план підтримки української енергетики, яка постраждала від нищівних російських ударів. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що для «цієї зими Україні необхідно 17 ГВт потужностей», та запропонувала допомогу Києву в трьох напрямках: ремонт, підключення та стабілізація.

Для реалізації цих заходів ЄС виділить додатково близько 160 мільйонів євро, включаючи 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу – для притулків та обігрівачів, а також близько 100 мільйонів євро на ремонтні роботи та відновлювальні джерела енергії.

Допомогу українській енергетиці надають й інші країни. Зокрема, напередодні Міненергетики України повідомило, що «з початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала 12 вантажів гуманітарної допомоги з Японії, що включають 256 резервних електростанцій, газові турбіни, автотрансформатори, габіони, генератори та інше необхідне енергетичне обладнання».

Раніше у звіті місії ООН з прав людини в Україні йшлось про те, що на Україну чекає темна й холодна зима, коли електроенергію можуть відключати від 4 до 18 годин на добу.

«Неодноразові широкомасштабні атаки російських збройних сил на електроенергетичну інфраструктуру України з березня завдали значної шкоди та труднощів цивільному населенню країни з потенційно руйнівними наслідками з наближенням зими» , – зазначено у доповіді представництва ООН.

У документі зазначається, що руйнування енергетичної інфраструктури вплине на функціонування систем водопостачання, каналізації, опалення, гарячого водопостачання, а також на сферу охорони здоров’я, освіти та економіку, що призведе до негативних наслідків для мільйонів українців.

До слова, голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що існуючі прайс-кепи на електроенергію можуть створити проблеми з імпортом електроенергії з ЄС у періоди дефіциту.

Нагадаємо, очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко заявив, що до кінця цього року в Україну мають завезти обладнання на понад 1 ГВт для розподіленої генерації електроенергії. Але увімкнути одразу все не вдасться.

Раніше стало відомо, що Міністерство енергетики заперечило прогноз Організації Об'єднаних Націй про ймовірну тривалість відключень світла взимку в Україні від 4 до 18 годин на добу.