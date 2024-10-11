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Під час концерту «Океану Ельзи» в Києві ТЦК влаштував рейд по затриманні чоловіків

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Під час концерту «Океану Ельзи» в Києві ТЦК влаштував рейд по затриманні чоловіків
На концерті Океану Ельзи ТЦК перевіряв чоловіків
фото з відкритих джерел

У Києві співробітники ТЦК затримували чоловіків на концерті «Океан Ельзи»

Ввечері 11 жовтня у Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних. Про це повідомили кореспонденти Hromadske. 

Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, силою затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

Один із чоловіків, який відмовився показати військово-облікові документи, під час затримання вигукував «Викликайте 102».

Одна з жінок намагалась сісти в автомобіль патрульних, куди посадили її чоловіка, і вигукувала, що «поїде з ним», однак поліціянти завадили їй це зробити.

Правоохоронці заявили, що її не можуть везти у службовому авто із затриманим. Їй назвали адресу, куди відвезли її чоловіка, та порадили доїхати туди самостійно.

«Тут довкола кричали ганьба. А якби прийшли кацапи, що б кричали? Я розумію, боїшся, буває. Але не ганьбися. Коли ти три роки ховався і тебе тут вже затримали, ну будь чоловіком, підніми голову гордо вверх і вперед. Ніхто тебе під кулі звісти не відправить в перший день», — каже Артем, колишній військовослужбовець 93 бригади, який демобілізувався за станом здоров’я і також був на концерті.

 

Теги: Океан Ельзи документи військові автомобіль поліція концерт

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