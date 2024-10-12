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Миротворці ООН отримали поранення в Лівані після атаки ЦАХАЛу

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Миротворці ООН отримали поранення в Лівані після атаки ЦАХАЛу
Військові ООН в Лівані отримали поранення
фото з відкритих джерел

Під час обістрілу інфраструктури «Хезболли» на півдні Лівану ізраїльтянами миротворці ООН отримали поранення

На півдні Лівану двоє миротворців місії ООН отримали поранення через ізраїльський удар під час зіткнень з бойовиками «Хезболли» . Вибухи відбулися неподалік бази «блакитних шоломів». Про це стало відомо із заяви місії Тимчасові сили ООН у Лівані (UNIFIL) та Reuters.

Як заявили представники сил UNIFIL, 11 жовтня вранці їхній штаб у Накурі (південний район Лівану) постраждав від вибухів «вдруге за останні 48 годин» .

«Двоє миротворців отримали поранення внаслідок двох вибухів біля оглядової вежі. Один поранений миротворець був доставлений до лікарні в Тірі, а другий перебуває на лікуванні в Накурі», – йдеться в заяві UNIFIL.

Зазначається, що інцидент стався поблизу «блакитної лінії» в Лаббуні, зокрема коли танки Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) «підійшли впритул до позиції ООН».

«Наші миротворці залишилися на місці, а Сили швидкого реагування UNIFIL було направлено для допомоги та посилення позицій», – розповіли в місії Тимчасові сили ООН у Лівані.

Нагадаємо, миротворці ООН несуть службу у південному Лівані на прохання Ради Безпеки згідно з резолюцією 1701 (2006). В UNFIL знову наголосили на необхідності гарантувати безпеку та безпеку персоналу та майну ООН, та додали, що недоторканність приміщень ООН має поважатися завжди.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і країни умовного Заходу засудили дану атаку. Так, після випадку Франція викликала посла Ізраїлю та оприлюднила заяву разом з Італією та Іспанією, в якій нтакі напади були названі «невиправданими».

До слова, Ліван зараз переживає вирішальний момент, і його майбутнє залежить від того, чи зможуть сторони уникнути подальших бойових дій та домовитися про перемир’я, щоб уникнути краху державних інституцій. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель під час свого візиту до Мексики. 

Нагадаємо, на території Лівану у боях із бойовиками «Хезболли» армія Ізраїлю втратила вже 11 військових. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на ізраїльських військових. 

Раніше стало відомо, що Україна евакуювала з Лівану ще 68 людей. Серед них 28 українців та 40 іноземців. 

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Теги: армія Україна миротворці Ліван танки поранення

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