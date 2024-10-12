Футбольна збірна України здобула першу перемогу в Лізі націй, обігравши Грузію

Мудрик став автором єдиного голу у матчі

Національна збірна України з футболу мінімально перемогла збірну Грузії

11 жовтня 2024 року збірна України здобула важливу перемогу над Грузією в рамках Ліги націй з рахунком 1:0. Матч відбувся у Познані, Польща. Інформацію про матч, турнірне становище збірної та реакцію фанів зібрав для вас «Главком».

Єдиний гол у матчі забив Михайло Мудрик на 35-й хвилині. Після того, як суперник втратив м'яч у центрі поля, Георгій Судаков передав його Мудрику, який зробив чудовий прорив до штрафного майданчика і точно пробив у ворота з-за меж штрафного майданчика.

Після цього Україна продовжувала домінувати, однак не змогла реалізувати кілька нагод. Грузія намагалася відповісти активними діями у другому таймі, проте їхні спроби були безуспішними, а воротар України Анатолій Трубін відстояв «сухий» матч.

Ця перемога принесла Україні перші очки в групі, припинивши переможну серію Грузії у Лізі націй.

Збірна Чехії в паралельному матчі обіграла албанців, які виступають разом із Україною в одній групі.

Після трьох матчів збірна України посідає останнє місце у своїй групі, набравши три очки лише після сьогоднішнього матчу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

Гравці збірної України після матчу подякували вболівальникам за підтримку.