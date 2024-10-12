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Футбольна збірна України здобула першу перемогу в Лізі націй, обігравши Грузію

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Футбольна збірна України здобула першу перемогу в Лізі націй, обігравши Грузію
Мудрик став автором єдиного голу у матчі
фото з відкритих джерел

Національна збірна України з футболу мінімально перемогла збірну Грузії

11 жовтня 2024 року збірна України здобула важливу перемогу над Грузією в рамках Ліги націй з рахунком 1:0. Матч відбувся у Познані, Польща. Інформацію про матч, турнірне становище збірної та реакцію фанів зібрав для вас «Главком».

Єдиний гол у матчі забив Михайло Мудрик на 35-й хвилині. Після того, як суперник втратив м'яч у центрі поля, Георгій Судаков передав його Мудрику, який зробив чудовий прорив до штрафного майданчика і точно пробив у ворота з-за меж штрафного майданчика.

Після цього Україна продовжувала домінувати, однак не змогла реалізувати кілька нагод. Грузія намагалася відповісти активними діями у другому таймі, проте їхні спроби були безуспішними, а воротар України Анатолій Трубін відстояв «сухий» матч.

Ця перемога принесла Україні перші очки в групі, припинивши переможну серію Грузії у Лізі націй.

Збірна Чехії в паралельному матчі обіграла албанців, які виступають разом із Україною в одній групі. 

Футбольна збірна України здобула першу перемогу в Лізі націй, обігравши Грузію фото 1

Після трьох матчів збірна України посідає останнє місце у своїй групі, набравши три очки лише після сьогоднішнього матчу. 

Гравці збірної України після матчу подякували вболівальникам за підтримку.

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Теги: Польща Збірна України Грузія Україна Анатолій Трубін Михайло Мудрик Георгій Судаков перемога

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