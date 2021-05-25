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    Ректор університету Шевченка хоче позбавити Лукашенка звання почесного доктора

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    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав диплом почесного доктора КНУ ім. Тараса Шевченка 5 листопада 2009 року - Ректор університету Шевченка хоче позбавити Лукашенка звання почесного доктора
    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав диплом почесного доктора КНУ ім. Тараса Шевченка 5 листопада 2009 року
    Фото: Рубрика

    Наразі немає процедури, за якою можна було б позбавити Лукашенка почесного звання

    Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров закликав терміново позбавити самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звання почесного доктора. Про це Бугров написав у Facebook.

    Він звернувся до Вченої ради КНУ з проханням терміново розглянути питання позбавлення Лукашенка звання. Таке звернення пролунало на тлі затримання співзасновника опозиційних Telegram-каналів у Білорусі Романа Протасевича.

    «Вважаю, що Олександр Лукашенко не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям нашого університету», – пише Володимир Бугров.

    Раніше новообраний ректор КНУ заявляв, що поки немає процедури, за якою можна було б позбавити Лукашенка звання почесного доктора.

    У березні він зазначав, що буде рекомендувати Вченій раді створити спеціальну комісію з фахівців, щоб розробити якусь візію щодо можливості позбавлення звань.

    Фото з Фейсбуку
    Фото з Фейсбуку

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав диплом почесного доктора КНУ ім. Тараса Шевченка 5 листопада 2009 року.

    У серпні 2020 року, коли в Білорусі почалися масові протести через оголошені результати президентських виборів (де попри значну підтримку опозиційних кандидатів офіційно переміг Лукашенко), група випускників і студентів університету зібрала підписи та звернулася до ректора і Вченої ради університету з проханням забрати в Лукашенка звання.

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    Теги: Олександр Лукашенко університет
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    Ректор університету Шевченка хоче позбавити Лукашенка звання почесного доктора